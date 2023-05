https://sputniknews.lat/20230515/la-primera-ronda-de-las-elecciones-en-turquia-es-un-golpe-muy-tangible-para-la-oposicion-1139484060.html

La primera ronda de las elecciones en Turquía es "un golpe muy tangible" para la oposición

El experto comentó que, en comparación con las elecciones pasadas de 2018, la posición de la Alianza Popular tambaleó. En cambio, el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo y el Partido de Acción Nacionalista lograron consolidar ampliamente sus escaños parlamentarios y obtuvieron un porcentaje de votos bastante alto. En cuanto a Kemal Kilicdaroglu, rival del actual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a pesar de todo el apoyo, obtuvo aún menos votos que Muharrem Ince, quien se presentó a la presidencia por el Partido Republicano del Pueblo en las elecciones de 2018, considera Erim. El analista calificó su derrota en la primera ronda de "un golpe muy tangible" tanto para el propio político, como para su partido y la alianza de la oposición en su conjunto. "Nadie en las filas de la oposición está contento con los resultados de la primera vuelta y no entiende por qué sucedió así. Construyeron su campaña electoral sobre el supuesto de que el nivel de apoyo a Erdogan caería drásticamente. Pero eso no ocurrió", afirmó. Sentimiento antirruso de KilicdarogluAl comentar las acusaciones de Kilicdaroglu de que Rusia "interfirió en el proceso electoral", Erim opinó que el opositor "hace regularmente declaraciones duras y altisonantes que no puede respaldar con ninguna prueba documental"; debido a esto, incluso el electorado del Partido Republicano del Pueblo "a menudo ya no toma en serio" sus palabras. Así, el experto cree que estas declaraciones antirrusas no tuvieron ningún impacto en los votantes. Por otra parte, prosiguió, todas las personas sensatas de Turquía apoyan que las relaciones turco-rusas sigan desarrollándose sobre la base de los intereses mutuos de ambos países. "Está claro que la mayoría del pueblo turco no desea un deterioro, y mucho menos una ruptura, de las relaciones con Rusia. Erdogan y [el presidente ruso, Vladímir] Putin apoyan la interacción entre nuestros países a un alto nivel. Por lo tanto, la opinión pública turca en su mayoría percibe negativamente ataques como los que hizo Kilicdaroglu", resumió Erim.Este 15 de mayo, fue anunciado que por primera vez en la historia del país se realizará el 28 de mayo una segunda ronda de las elecciones presidenciales, ya que ningún candidato obtuvo el 50% de los votos en la primera vuelta (Erdogan obtuvo el 49,51% de los votos, Kilicdaroglu recibió el 44,88%, y el tercer candidato, Sinan Ogan, el 5,17%.).

