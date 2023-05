https://sputniknews.lat/20230516/el-kremlin-rusia-vigila-las-operaciones-de-la-cia-en-telegram-1139522912.html

El Kremlin: Rusia vigila las operaciones de la CIA en Telegram

El Kremlin: Rusia vigila las operaciones de la CIA en Telegram

MOSCÚ (Sputnik) — Los organismos de seguridad de Rusia vigilan las tentativas de la CIA de usar Telegram para obtener información, aseguró el portavoz del... 16.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-16T13:40+0000

2023-05-16T13:40+0000

2023-05-16T13:40+0000

internacional

rusia

dmitri peskov

cia

telegram

espionaje

servicio federal de seguridad de rusia (fsb)

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/07/16/1114389707_0:114:1920:1194_1920x0_80_0_0_103bcb11be74519a7e9be4c3c9ce9b13.jpg

"Nuestros servicios pertinentes monitorean también esta plataforma y es que sabemos perfectamente que la CIA y otras agencias occidentales de espionaje no disminuyen su actividad en nuestro territorio", afirmó Peskov en una comparecencia ante la prensa. Más temprano se informó que la CIA abrió un canal en Telegram y subió un vídeo propagandístico en idioma ruso. En un post, la agencia de espionaje afirma que busca información sobre la economía rusa y sobre los altos cargos del país. Según la televisión estadounidense, los agentes de la CIA implicados en este proyecto declararon que a Estados Unidos le urgía obtener información. El pasado 30 de marzo, el Servicio de Seguridad de Rusia (FSB) anunció la detención del estadounidense Evan Gershkovich en la ciudad de Ekaterimburgo por espionaje a favor del Gobierno de Washington. Según el FSB, Gershkovich, que trabajaba en Rusia como corresponsal del periódico estadounidense The Wall Street Journal, reunía información secreta sobre una compañía local que fabrica armamento pesado. Desde el Ministerio de Exteriores ruso subrayaron que la misión de Gershkovich en Ekaterimburgo no tenía nada que ver con el periodismo y advirtieron que no es la primera vez que sujetos de otros países usan la acreditación de periodista como tapadera para misiones que distan del periodismo real. En 2018, las fuerzas de seguridad detuvieron al espía estadounidense Paul Whelan en un hotel de lujo en Moscú con una memoria usb con información secreta. Whelan que se movía en Rusia con cuatro pasaportes de distintos países fue sentenciado a 16 años de cárcel por espionaje en 2020.

https://sputniknews.lat/20230516/moscu-washington-politiza-caso-de-estadounidense-detenido-en-rusia-por-espionaje-1139515782.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, dmitri peskov, cia, telegram, espionaje, servicio federal de seguridad de rusia (fsb), eeuu