https://sputniknews.lat/20230516/fbi-gate-intento-interferir-en-las-elecciones-de-eeuu-1139535378.html

FBI Gate: ¿intentó interferir en las elecciones de EEUU?

FBI Gate: ¿intentó interferir en las elecciones de EEUU?

Trump fue investigado por FBI en 2016 con datos "no analizados, ni verificados". Rusia denuncia que las armas de Occidente matan a civiles en territorio ruso... 16.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-16T18:42+0000

2023-05-16T18:42+0000

2023-05-16T18:42+0000

octavo mandamiento

vasili nebenzia

rusia

donald trump

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/10/1139535221_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_5e25f1f8b98b4e0d32654851b756abe1.png

FBI Gate: ¿intentó interferir en las elecciones de EEUU? FBI Gate: ¿intentó interferir en las elecciones de EEUU?

Nebenzia denuncia: las armas de Occidente matan a civiles en territorio rusoVasili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, denunció en una reunión del Consejo de Seguridad que los países de Occidente son responsables de ataques ucranianos contra la población civil."Todos estos armamentos, suministrados por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, incluidos los que se sientan delante de nosotros ahora, que se enfocan tanto en las consecuencias humanitarias del conflicto en Ucrania, cada día matan a civiles, mujeres y niños, destruyen hospitales y escuelas en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Zaporozhie y Jersón. Todo el potencial militar de la OTAN está destinado a eso", declaró Nebenzia, al indicar que Rusia, a diferencia de Ucrania, no está en guerra con la población civil.FBI investigó a Trump en 2016 en base de datos falsosAl cabo de siete años de la campaña presidencial de EEUU y cuatro de la investigación de los presuntos vínculos del entonces candidato a la Presidencia Donald Trump con Rusia, resulta que el FBI se había basado sus pesquisas en datos "no analizados y no verificados".Según el fiscal especial John Durham, designado en 2019 para investigar los vínculos entre la campaña electoral del expresidente Donald Trump en 2016 y Rusia, hizo público este lunes un informe de más de 300 páginas que contiene pruebas de que el FBI empleó información de Inteligencia "no corroborada, sin procesar ni analizar" para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña de Trump y sus posibles lazos con Rusia.Boluarte propone gobernar el Perú a distanciaLa presidenta del Perú, Dina Boluarte, presentó un proyecto de ley para mantenerse a cargo del país de forma remota cuando se encuentre de viaje, ya que no cuenta con un vicepresidente. El proyecto delega la administración diaria del Gobierno al Primer Ministro, en contacto con la presidenta por medios electrónicos.Martín Humberto Bernabé Rivera, politólogo peruano, comentó sobre la propuesta de gobernar a Perú a distancia que "lo que trató de buscar Dina Boluarte es tratar de desligarse de esta alianza que ha tenido con una mayoría congresal y retener algunas potestades. Pero el Congreso abiertamente le dijo que no".AMLO anuncia aumento salarial a los maestrosEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un aumento salarial del 8,2% para los trabajadores del sector de la educación, y reiteró la importancia de las maestras y los maestros del país para la creación de una sociedad mejor. Asimismo, manifestó que la derecha mexicana ha tratado de privatizar la educación en el país, siguiendo el ejemplo de Chile, lo cual ha traído problemas sociales en la nación sudamericana.Al respecto, el profesor de la Universidad Autónoma de México Alejandro González, dijo que "esta es una decisión que sigue fortaleciendo al sector educativo y evidentemente está en línea directa para tener en mejores condiciones a los docentes en México. Recordemos que durante la época neoliberal, el sector educativo fue objetivo de una fuerte embestida por parte del sector privado".El metaverso pierde su brillo: ¿llega a su extinción el sueño virtual?El cambio de enfoque de Meta [empresa prohibida en Rusia como organización extremista], y las últimas declaraciones de Mark Zuckerberg sobre el fracaso en la búsqueda del metaverso perfecto, han llevado a especular en redes sociales y medios de comunicación sobre el sombrío porvenir de la otrora llamada 'tecnología del futuro'.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vasili nebenzia, rusia, donald trump, seguridad, аудио