https://sputniknews.lat/20230516/la-hostia-de-zelenski-al-papa-francisco-1139511848.html

La 'hostia' de Zelenski al Papa Francisco

La 'hostia' de Zelenski al Papa Francisco

El Vaticano, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido. Son los Estados que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado desde este fin de semana... 16.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-16T08:22+0000

2023-05-16T08:22+0000

2023-05-16T08:22+0000

qué pasa

volodímir zelenski

papa francisco

ucrania

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/10/1139511692_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_daa449f554de37fc6784849b70b5173b.jpg

La 'hostia' de Zelenski al Papa Francisco La 'hostia' de Zelenski al Papa Francisco

Zelenski 'le pone los puntos' al PapaZelenski le dio la hostia al Papa Francisco. Pero no la que un cura le da a un feligrés. No. Una hostia como se conoce más coloquialmente en España, es decir, un golpe bien dado, uno de esos 'como Dios manda', como se dice habitualmente. La cuestión es que el Papa recibió al presidente de Ucrania en la Santa Sede con la idea de 'hacerlo comulgar' con la mediación del Vaticano en el conflicto con Rusia. Pero en su 'liturgia eucarística', cuando quiso darle 'la hostia' a Zelenski, el ucraniano acabó por dársela al Papa.Y es que el sábado, tras reunirse durante 40 minutos con Francisco, el actor Zelenski dijo: "Con el debido respeto a Su Santidad, no necesitamos mediadores, necesitamos una paz justa", al indicar que la solución para Ucrania "es la contraofensiva. No estoy dispuesto a hablar con Putin", espetó.Asimismo, en esta primera escala que hizo el líder del régimen de Kiev en la península itálica, se reunió con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. "Hoy hablamos de nuestra cooperación, sobre todo en materia de seguridad y militar. Hay decisiones muy importantes para proteger nuestro cielo".Gira 'non stop'Luego de Italia, llegó Alemania. Pero en este punto, conviene hacer un ejercicio de memoria. A principios de mayo del año pasado, el canciller alemán, Olaf Scholz, declaró que no viajaría a Ucrania debido al desaire de Kiev contra el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier: se había filtrado que Zelenski se negó a recibir a su par alemán por sus supuestos "estrechos vínculos con Rusia".Tras estas declaraciones, Scholz recibió la reacción del entonces embajador de Ucrania en Alemania, Andriy Melnyk, quien dijo sobre el canciller alemán: "actuar como una salchicha de hígado ofendida no es propio de un estadista". En fin, como dice el pasaje bíblico 1 Corintios 13:4-7, el amor "no guarda rencor", "todo lo soporta": así, un año después, Alemania anuncia el mayor paquete de ayuda militar que ha brindado a Ucrania por valor total de 2.700 millones de euros.Pero eso no es todo. Y es que en la vida no sólo hay que ser, sino que también hay que parecer. Por eso este domingo la ciudad alemana de Aquisgrán galardonó a Zelenski y al resto de los ciudadanos ucranianos con el Premio Carlomagno por su contribución a la unidad europea. En plena ceremonia, el premio cayó al suelo en medio del discurso de Zelenski, quien resopló simplón: "Los rusos". Más allá de la reacción de Zelenski, es hasta simbólico el hecho de que un galardón por su contribución a la unidad europea, caiga al suelo… Pasa…La siguiente estación de la gira fue Francia. Tras la reunión, escribió Macron en su cuenta de Twitter: "Mientras sea necesario, Francia prestará apoyo político, financiero, humanitario y militar a los ucranianos. En particular, en las próximas semanas, entrenaremos y equiparemos a varios batallones ucranianos con decenas de vehículos blindados y tanques ligeros".Ya este lunes en Londres, tres cuartos de lo mismo. El primer ministro británico, Rishi Sunak, recibió a Zelenski en la residencia campestre de Chequers, sobre lo cual la oficina de Downing Street emitió un comunicado. "Hoy, el primer ministro confirmará otra provisión por parte del Reino Unido de cientos de misiles de defensa aérea y otros sistemas aéreos no tripulados, incluidos cientos de nuevos drones de ataque de largo alcance con un alcance de más de 200 kilómetros". Añade que el suministro del equipo en cuestión se llevará a cabo en los próximos meses.Resumiendo esta gira, al final todo es muy confuso: no queda del todo claro si Zelenski es el títere del Occidente colectivo liderado por EEUU, o si en definitiva en esta gira europea Zelenski pudo comprobar de primera mano que los líderes de Italia, Alemania, Francia y Reino Unido son sus marionetas particulares que sacian su minuta. O puede que haya marionetas de marionetas.De acuerdo al Dr. en Geopolítica Rolando Dromundo, con esta gira "lo que está diciendo Zelenski es que no tiene ninguna intención de buscar un acuerdo político, o de una salida que no sea por medio de las armas, y lo que les interesa es seguir recibiendo dinero, subsidios y armas de Occidente. Porque al final de cuentas es muy conveniente en la situación de un país que estaba en bancarrota antes del conflicto, continuar recibiendo esta ayuda, pues por supuesto para la élite gobernante es conveniente".

ucrania

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

volodímir zelenski, papa francisco, ucrania, francia, аудио