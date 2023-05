Representante serbia en Bosnia y Herzegovina no irá a la cumbre del CE en protesta

"No iré a Reikiavik a la cumbre del CE, porque será una burla al derecho internacional. Qué otro término se puede usar si su declaración final insta a respetar la integridad territorial solo de unos miembros del CE, pero no de todos, como lo decía la sensata propuesta de Serbia. En el texto ofrecido abundan evaluaciones políticas arbitrarias y no consecuentes, las que además exceden las incumbencias del Consejo de Europa", declaró Cvijanovic entrevistada por la agencia SPNA.