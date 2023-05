https://sputniknews.lat/20230516/un-inversor-de-eeuu-seguro-de-que-algun-dia-las-relaciones-con-rusia-se-normalizaran-1139530201.html

Un inversor de EEUU seguro de que algún día las relaciones con Rusia se normalizarán

WASHINGTON (Sputnik) — Las relaciones entre Rusia y Occidente mejorarán tarde o temprano de manera similar a Alemania después de la II Guerra Mundial, aseguró... 16.05.2023, Sputnik Mundo

"En 1939, Alemania y el resto de Europa combatieron. Ahora muchos no lo recuerdan. Todos conducimos autos de Volkswagen y Mercedes. El mundo avanza, la historia cambia. Sé que algún día se olvidará. Todos siguen adelante. La historia no se detiene", declaró Rogers al comentar el futuro de las relaciones entre Rusia y Occidente. Agregó que Rusia no estará en guerra con el resto del mundo hasta el fin de los tiempos. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Numerosos países condenaron la operación y apoyan a Kiev con entregas de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

