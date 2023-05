El presidente de Ecuador disuelve la Asamblea Nacional | Video

https://sputniknews.lat/20230517/el-presidente-de-ecuador-disuelve-la-asamblea-nacional-1139559761.html

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció la firma del decreto ejecutivo 741 con el cual activa la herramienta constitucional de la... 17.05.2023, Sputnik Mundo

"Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la Republica que me otorga la faculta de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos", dijo el presidente Lasso en una alocución televisada a la nación.El jefe de Estado añadió que "esta es la mejor decisión posible", porque abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad, y permitirá al gobierno centrar sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas.Indicó que esta solución responde a una aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil y señaló que al menos en 4 ocasiones han intentado deponerlo del cargo durante su mandato.Este anuncio tiene lugar luego de la primera sesión del juicio político contra el presidente Lasso en el Parlamento ecuatoriano por presunto peculado, donde el jefe de Estado apenas utilizó unos 40 minutos de las 3 horas que tenía para exponer sus alegatos de defensa.

