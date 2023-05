https://sputniknews.lat/20230517/venezuela-espera-reimpulsar-relaciones-con-espana-tras-acreditacion-de-su-embajadora--fotos-1139566546.html

Venezuela espera reimpulsar relaciones con España tras acreditación de su embajadora | Fotos

CARACAS (Sputnik) — La flamante embajadora de Venezuela en España, Coromoto Godoy, entregó sus cartas credenciales al rey Felipe VI, tras lo cual Caracas... 17.05.2023, Sputnik Mundo

"Este 17 de mayo Coromoto Godoy entregó las cartas credenciales al rey Felipe VI, que la acreditan como embajadora de Venezuela ante el Reino de España, ratificando el compromiso de trabajar en el reimpulso de las relaciones de amistad y cooperación", indicó la Cancillería a través de su cuenta de Twitter. En enero, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) aprobó la designación de Godoy, luego de que el Gobierno español elevara en diciembre de 2022 el rango de Ramón Santos de encargado de negocios a embajador en Caracas. Ante ello, Santos entregó sus cartas credenciales al presidente Nicolás Maduro en un acto en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno). En febrero, Caracas y Madrid trazaron las líneas de trabajo para afianzar "asuntos de interés bilateral y multilateral en el escenario iberoamericano", de acuerdo con la Cancillería. En 2020, España decidió no nombrar un nuevo embajador en Caracas, por considerar que las elecciones presidenciales de 2018, en las que resultó reelecto Maduro, carecían de transparencia. El antecesor de Santos, Jesús Silva, fue declarado en 2018 persona no grata por el Gobierno venezolano por agresiones y actos de injerencia en los asuntos internos de la nación sudamericana. No obstante, el nombramiento de Santos se dio luego de una reunión de la mesa de diálogo entre la administración de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en México. Las relaciones entre Venezuela y España se encontraban tensas, después que Madrid reconoció al opositor Juan Guaidó como "presidente interino" en 2019.

