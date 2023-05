https://sputniknews.lat/20230518/eeuu-no-permite-entrenar-a-los-pilotos-ucranianos-en-los-f-16-de-estados-europeos-1139601202.html

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha descartado en repetidas ocasiones el envío de cazas F-16 a Kiev como parte de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, afirmando que no hay motivos para hacerlo.Una fuente a la que citó el periódico The New York Times declaró que el escepticismo de la Administración Biden es "tan profundo" que a los pilotos ucranianos "actualmente ni siquiera se les permite entrenar en los F-16 que son propiedad de los Estados europeos", que están obligados a obtener la luz verde de la Casa Blanca en relación con cualquier transferencia de los cazas de fabricación estadounidense."Sin la aprobación explícita de EEUU, es probable que la formación se limite a lo que el alto funcionario ucraniano describió como mero lenguaje técnico y lecciones tácticas que se impartirían a los pilotos, sin llegar a tocar un F-16", apuntó. Según este oficial, Kiev pide "al menos entre 24 y 36" de estos aviones.Otra fuente declaró al medio que la Administración Biden seguía siendo "reacia" a entregar los cazas de cuarta generación a Ucrania, en parte porque el precio multimillonario del avión "absorbería demasiado de un fondo de guerra [estadounidense] que ya está menguando".A los funcionarios ucranianos les preocupa que el apoyo occidental caiga en picado a medida que la fatiga del conflicto se instale y la financiación se seque, destacó el periódico. Resumió con que Washington no quiera que los sistemas clasificados del F-16 se dupliquen o caigan en "manos hostiles".La situación se desarrolla en el contexto del reciente anuncio del primer ministro británico, Rishi Sunak, sobre que el Reino Unido empezaría a entrenar a pilotos ucranianos, a partir de este verano boreal, como parte de un plan "con otros países" sobre el suministro de los F-16 a Kiev.Por otra parte, los medios estadounidenses informaron de que el Reino Unido y los Países Bajos están trabajando en una "coalición de cazas" internacional para ayudar a Ucrania a adquirir aviones F-16. Además, Bélgica, Dinamarca y Noruega también manifestaron su disposición a enviar estos aviones a Kiev, mientras que Polonia había dejado claro anteriormente que no los proporcionaría.Por su parte, Adam Smith, uno de los demócratas de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, resaltó que el panel había "determinado que [el suministro de F-16 a Ucrania] no es un uso inteligente de los recursos necesarios para ganar la batalla".Smith también señaló que llevaría un tiempo considerable y costaría una importante cantidad de dinero, incluso entregar los F-16 a Ucrania, formar a pilotos y mecánicos, así como crear campos de aviación para alojar los aviones y suministrar las piezas de repuesto necesarias para mantenerlos operativos.

