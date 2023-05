https://sputniknews.lat/20230507/los-f-16-de-eeuu-en-ucrania-se-verian-completamente-superados-por-rusia-1139148501.html

Los F-16 de EEUU en Ucrania se verían "completamente superados" por Rusia

Los F-16 de EEUU en Ucrania se verían "completamente superados" por Rusia

El Gobierno de Volodímir Zelenski presiona a Washington y sus aliados para que le envíen aviones de combate F-16 y así sustituir a su flota de la época... 07.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-07T04:35+0000

2023-05-07T04:35+0000

2023-05-07T04:52+0000

defensa

🛡️ industria militar

f-16

otan

eeuu

joe biden

🛡️ fuerzas armadas

ucrania

mig-29

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/1f/1135239406_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_e2f482eacd6de88418632c02f2f5a867.jpg

Desde que inició el conflicto ucraniano en febrero de 2022, el régimen de Kiev ha puesto como prioridad la solicitud de F-16 estadounidenses, pero veteranos de las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos advierten que este tipo de vehículos aéreos "no tienen cabida en el campo de batalla moderno".El expiloto estadounidense John Venable ha declarado que los sistemas de misiles antiaéreos rusos como el S-400 podrían superar los sistemas de puntería de los F-16. Además, dice, los S-400 podrían identificar mucho más rápido los F-16 antes de que estos puedan estar en posición para disparar su carga, de cerca de ocho bombas de diámetro pequeño (SBD, por sus siglas en inglés).El veterano, quien piloteó F-16 durante las décadas de 1980 y 1990, dijo que, hace 30 años, estas aeronaves sí tenían alguna oportunidad de sortear los sistemas soviéticos SA-6 y SA-11, con apoyo de los sistemas de rastreo HARM.Venable no ha sido el único experto en opinar esto. Otros analistas occidentales advierten que los F-16 "no durarían mucho" en el campo de batalla, aunado a que este tipo de vehículos necesitan bases aéreas y pistas especiales, algo que Ucrania no tiene porque sus campos son "muy cortos" y "austeros".Esta complicación técnica ya había sido reconocida en enero por la secretaria de prensa adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, quien comentó que enviar F-16 sería "otro sistema desafiante que requeriría entrenamiento" para que los pilotos ucranianos los usen de manera adecuada.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el pasado 24 de febrero que Kiev "no necesita F-16 ahora", ya que "no hay bases para que sea racional" hacer esto.El representante de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Yuriy Ignat, declaró el pasado 3 de mayo que, salvo Polonia y Eslovaquia, los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tampoco estaban de acuerdo con el envío de estos vehículos, ya que llevan muchos años esperando que Washington les envíe algunas unidades.

https://sputniknews.lat/20230502/adios-a-los-f-16-y-f-35-turquia-a-punto-de-sustituir-los-cazas-estadounidenses--videos-foto-1138926561.html

https://sputniknews.lat/20230506/occidente-contribuye-a-la-muerte-de-los-ucranianos-al-enviarles-armas-que-desconocen-1139013713.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ industria militar, f-16, otan, eeuu, joe biden, 🛡️ fuerzas armadas, ucrania, mig-29, rusia