"El ingreso de México en la OCDE fue la entrada formal del neoliberalismo al país"

México cumple este 18 de mayo su aniversario número 29 como integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo... 18.05.2023, Sputnik Mundo

La nación latinoamericana se sumó a la agrupación en 1994. Esto se oficializó con el "Decreto de promulgación de la Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos", documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de julio de ese año, el último de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.Mientras que Feregrino agrega que, poco a poco, se aplicaron cada vez más medidas de este mismo talante. "Básicamente han sido la apertura comercial, financiera, la desregulación económica, es decir, el adelgazamiento del Estado y limitar su participación en la intervención de la economía", sintetiza. "Esto representa que se deja de lado la política industrial y fiscal, donde debemos tener equilibrios macroeconómicos. Eso nos iba a traer beneficios, pero en estos casi 30 años hemos visto que no ha sido así", abunda.Una relación con luz y sombraActualmente, la OCDE está conformada por 38 naciones. De ellas, solo cuatro son de América Latina: Chile, México, Colombia y Costa Rica. Esta última es la más novel dentro de la agrupación, ya que su ingreso se concretó apenas en 2021.En ese bloque latinoamericano, el primer país en ser miembro fue México. Dada su larga data en la OCDE, hay algunos aspectos en los que ha dejado huella dentro de la organización. Por ejemplo, ha encabezado dos veces la Reunión de Consejo a nivel Ministerial (1999 y 2004). Este evento —que se realiza anualmente— es el más importante de la agrupación. Además, de 2006 a 2021 el mexicano José Ángel Gurría se desempeñó como el secretario general del organismo.Pese a esta visibilidad y popularidad, México no ha gozado de libertad en su interior, como se pudiese pensar. "Se ha dado una homogenización del tipo de control y de políticas, pero al mismo tiempo ha provocado una visión, un punto de vista, desde la gobernanza [estadounidense]. Digamos que, así como se entró a la Organización Mundial del Comercio [OMC] y se empezaron a suscribir las condicionantes del Fondo Monetario Internacional [FMI], con la OCDE también se aceptó un tipo de evaluación de la actividad gubernamental", pondera Rojas.Mientras tanto, Feregrino, quien es docente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, abona que, al mezclarse los intereses de la organización con los hegemónicos de actores como Estados Unidos, terminan por afectar a naciones como México."Si fuéramos un país liberal, no tendríamos que estar siguiendo los lineamientos o apoyarnos en lo que mencionan las asociaciones que nos dicen cómo deberíamos funcionar (...). México no ha tomado, muchas veces, decisiones propias que nos hagan funcionar o tener los resultados esperados", expone.Pese a esto, la nación latinoamericana es considerada como una de las "ricas" solo por estar en la agrupación."El país, en comparación con otros países del mundo, sí está en una posición privilegiada. Somos la economía número 15 [a nivel global]. No es un detalle menor. México, en el siglo XX, tuvo un proceso de desarrollo importante en industrialización. Además, su cercanía con EEUU y el gran flujo de intercambio de inversión extranjera directa y la compenetración de las economías en sí mismas son las que han puesto en un papel estratégico al [país latinoamericano]", menciona Rojas.Feregrino expresa que una de las ventajas para México ha sido establecer una mejor relación con más países, especialmente los emergentes."La OCDE es un think tank. De alguna manera es una asociación civil que ha dado los lineamientos principales de la política económica de México. El país, regularmente, ha hecho caso de esas aportaciones y, a su vez, ha aportado su experiencia hacia otros países emergentes en qué hacer en economía y en los temas importantes en ese mismo contexto", subraya.El futuroSegún Rojas, el papel de México en la OCDE evolucionará a la par de la pérdida de hegemonía de Washington, la posible recesión estadounidense y los comicios de 2024, cuando tanto México como Estados Unidos renovarán sus respectivas presidencias."Se generará una necesidad de construir otro tipo de instituciones. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos [OEA], que es parte de este tipo de gobernanza mundial, ya está totalmente desacreditada. Eso va a dar paso a otra clase de organización, que es necesaria. Creo que, en su momento, la OCDE también vivirá una crisis de esta manera", destaca.Feregrino menciona que la OCDE, no solo con México sino a nivel mundial, debe cambiar su visión y centrarse en la cooperación regional."Deben hacer ajustes porque nos encontramos varias restricciones, primero entre Estados Unidos y China. Después, por el COVID-19. Luego viene el asunto de Rusia y Ucrania y esos conflictos internacionales y geopolíticos. Necesita reevaluar su visión del orden mundial", concluye.

