Kinzhal imparable: cómo el misil hipersónico ruso hizo colapsar al sistema estadounidense Patriot

La eliminación por parte de Rusia del sistema de misiles Patriot MIM-104, de fabricación estadounidense pero estacionado en Kiev, es un triunfo para Moscú...

El Ministerio de Defensa ruso anunció que un sistema Patriot había sido alcanzado por un misil balístico hipersónico Kinzhal en Kiev el 16 de mayo.El lanzamiento del Kinzhal se produjo en medio del "ataque combinado de las Fuerzas Armadas rusas con armas aéreas y marítimas guiadas de precisión de largo alcance contra las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como depósitos de municiones, armas y equipo militar suministrado por los países occidentales", según el comunicado. Actualmente, el ejército ucraniano posee dos sistemas Patriot adicionales."Rusia obtuvo una victoria importante para su imagen", dijo Rozhin. "Mostró que este sistema, a pesar de todo el alboroto de relaciones públicas a su alrededor, es bastante vulnerable y, si lo desea, Rusia puede desactivarlo. (...) Y, en consecuencia, habiendo destruido uno, Rusia buscará eliminar los siguientes que están ahí".Las presuntas imágenes del misil Kinzhal de Rusia golpeando el sistema de defensa aérea Patriot en Kiev ya han generado entusiasmo en las redes sociales.En el video se puede ver el trabajo extremadamente denso de las baterías del sistema de defensa aérea estadounidense MIM-104 Patriot. Tan pronto como el sistema de defensa aérea se queda sin misiles, se produce una poderosa explosión en el lugar donde se realizaron los lanzamientos. Según Rozhin, las imágenes en cuestión desacreditaron los intentos de Kiev de afirmar que "todo está bien". Los principales medios de comunicación occidentales se apresuraron a afirmar que el sistema fabricado en Estados Unidos no había sido derribado por completo, sino que sólo había resiñtado "dañado".Sin embargo, está claro que el ataque ruso hizo que el Patriot no fuera operativo, incluso si solo se destruyó un solo elemento del sofisticado complejo, según el experto militar. Agregó que tomaría mucho tiempo y esfuerzo arreglarlo."El Ministerio de Defensa ruso no tiene prisa por revelar cómo se organizó el ataque", continuó Rozhin. "Aparentemente, inicialmente hubo varios drones y misiles que atrajeron el trabajo de los sistemas de defensa aérea enemigos, incluido el Patriot, y después de que se identificó un área específica de operación del sistema de defensa aérea Patriot, fue alcanzado por el sistema hipersónico Kinzhal".Y explica: "En realidad, en las imágenes publicadas en internet se ve claramente que antes de que el misil golpeara el área de la posición Patriot, aparentemente, la tripulación notó que el objetivo no era un objeto en Kiev, sino ellos mismos. Se llevó a cabo un lanzamiento masivo de misiles [por el Patriot], se dispararon 32 misiles para interceptar el Kinzhal, no pudieron derribarlo y, en consecuencia, el Kinzhal dio en el blanco".El experto militar señaló que la prensa occidental evaluó el lanzamiento masivo de misiles como una señal de que la tripulación del Patriot entró en pánico. Es decir, decidieron que si disparan todos los misiles a la vez, entonces, tal vez, al menos uno de ellos golpearía al Kinzhal. Pero la realidad se encargó de demostrar que todos sus cálculos estaban equivocados.Por un lado, esta situación se ha interpretado como consecuencia de una formación insuficiente de la tripulación ucraniana. Por el otro, si el complejo Patriot fuera operado por militares extranjeros, se vería aún peor para Occidente, lo que significa que el hecho de que la tripulación no interceptara el misil hipersónico aparentemente les costó varias vidas de oficiales o instructores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según Rozhin.Además, las imágenes antes mencionadas demostraron que incluso un lanzamiento masivo de misiles es incapaz de detener al Kinzhal. También demostró que el Patriot está desactualizado, según el experto militar, quien recordó que, anteriormente, Arabia Saudí sometió a duras críticas al sistema de defensa aérea de fabricación estadounidense por no cumplir con las especificaciones establecidas."El Patriot es un sistema del pasado", dijo Rozhin. "Debe proporcionar defensa aérea para una gran cantidad de misiles, a través de la interacción con otros sistemas, incluidos los sistemas de guerra electrónica y los aviones AWACS. Deben, por defecto, derribar aviones, misiles de crucero y misiles balísticos. El Patriot PAC -2 y el Patriot PAC-3 son las dos versiones principales actualmente utilizadas en todo el mundo, en los EEUU, y en varios países, pero incluso durante la guerra en Yemen quedó claro que aunque se decía que el PAC-3 era efectivo contra los misiles de crucero iraníes, algunos objetos que estaban cubiertos por estos complejos [de defensa aérea], fueron alcanzados por misiles iraníes", explica el experto.Y concluye: "En este sentido, el Patriot sigue siendo bastante efectivo contra aviones y misiles de las décadas de 1980, 1990, 2000. [Sin embargo], no tiene ningún medio para luchar contra las armas hipersónicas. Cuando se creó este sistema, no existían estos misiles".

