¿Qué hay detrás de la prohibición de TikTok en un estado de EEUU?

La prohibición de la aplicación china Tiktok en un estado de EEUU muestra ciertas tendencias en el país, afirmó un experto a Sputnik. 18.05.2023, Sputnik Mundo

La popular aplicación china de videos, una de las más descargadas y utilizadas en todo el mundo a partir de su auge en 2020, sufrió su primera gran restricción de operaciones en EEUU. El 17 de mayo, el gobernador de Montana promulgó una ley que prohíbe su uso en el estado e introduce multas para tiendas que la ofrezcan.De acuerdo con el profesor asociado del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nanjing, Gong Honglie, la tomada medida refleja una tendencia a la radicalización de la cuestión de la seguridad pública en EEUU. La normativa indica que el objetivo de la ley es "proteger los datos privados y la información personal confidencial de los habitantes de Montana para que no sean recopilados por el Partido Comunista Chino". Esta explicación, según procede de las palabras del experto, es la otra demostración de que cualquier asunto relacionado con China en EEUU se presenta como un problema de seguridad nacional.Al mismo tiempo, el experto hizo hincapié en que el objetivo de tales pasos por parte de los políticos estadounidenses procede del deseo de ganar aceptación política, ya que su valor simbólico es mayor que su impacto sustantivo. Sin embargo, el mero hecho de la existencia de la ley repercute en la aparición de limitaciones para el sector público.Aunque TikTok ve posible presentar una contrademanda amparándose en la primera enmienda de la Constitución estadounidense, en el afán de beneficiar sus carreras, los políticos estadounidenses no dudan utilizar estos métodos arriesgados, llegando casi a extremos, cree el profesor.Gong Honglie no rechazó la posibilidad de que el caso de Montana podría servir de modelo para otros, pero llamó a prestar atención a las diferencias en los intereses de cada político o congresista, lo que hace posible que la prohibición del TikTok no se convierta en una tendencia para todos los estados de EEUU.

