https://sputniknews.lat/20230323/la-batalla-de-tiktok-lograra-el-debate-en-el-congreso-de-eeuu-expulsar-la-red-social-del-mercado-1137240284.html

La batalla de TikTok: ¿logrará el debate en el Congreso de EEUU expulsar la red social del mercado?

La batalla de TikTok: ¿logrará el debate en el Congreso de EEUU expulsar la red social del mercado?

Es poco probable que el debate en el Congreso estadounidense sobre Shou Zi Chew, CEO de TikTok, afecte la decisión de las autoridades estadounidenses de... 23.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-23T18:15+0000

2023-03-23T18:15+0000

2023-03-23T18:15+0000

internacional

eeuu

tiktok

andréi masalóvich

💬 opinión y análisis

cámara de representantes de eeuu

redes sociales

asia

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/01/15/1120589638_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_48146a08dfdef7fab760acd91baa8310.jpg

El impacto del servicio chino de videos cortos TikTok en la seguridad nacional de EEUU y en sus usuarios es el tema principal de la reunión del 23 de marzo de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EEUU con el consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew. Él responderá a las preguntas de los legisladores sobre la posibilidad de que esta aplicación móvil recopile datos personales de los estadounidenses, así como sobre los posibles vínculos entre el propietario de TikTok, la empresa china ByteDance, y el Gobierno chino.E 1 de marzo, el Comité de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que permite al presidente de EEUU imponer una prohibición a la red social en el país. Al mismo tiempo, los medios estadounidenses informaron que la Casa Blanca exigía a los propietarios chinos de TikTok que vendieran su participación, pues de lo contrario la aplicación podría ser prohibida. En vísperas de la reunión, el testimonio de Shou Zi Chew se publicó en el sitio web del Congreso estadounidense, donde se llama la atención de los legisladores sobre la alta seguridad de los datos personales de los usuarios de la red y se refutan las acusaciones de que la aplicación móvil es una amenaza para la seguridad nacional de EEUU. Según el texto del documento, Shou Zi Chew también asegura a los legisladores estadounidenses que la empresa matriz de ByteDance no es un agente de China ni de ningún otro país y la afirmación de que ByteDancе puede estar compartiendo información de los usuarios en EEUU con el Gobierno chino es completamente falsa. Sin embargo, el experto ruso en ciberseguridad y teniente coronel retirado de los servicios de inteligencia, Andréi Masalóvich, comentó a Sputnik que es poco probable que el Congreso tenga en cuenta estos argumentos convincentes.Por su parte, el experto ruso en el campo de la inteligencia competitiva Evgueni Yushchuk cree que tanto los intereses políticos como los puramente mercantiles pueden influir en las posibles decisiones de las autoridades estadounidenses sobre TikTok."EEUU está intentando controlar las fuentes de información que tienen mucha influencia pública. TikTok es una de ellas, por lo que, desde un punto de vista político, los estadounidenses tienen sin duda interés en utilizar ellos mismos este recurso. (...) Los estadounidenses no tienen suerte con TikTok porque aún no está dentro de su esfera de influencia", explicó. Además, prosiguió, los estadounidenses tienen una fuerte motivación comercial para hacerse con un buen activo y ganar dinero con él. "Alguien del lobby mediático solo quiere comprar TikTok a precio de ganga, utilizando para ello su influencia política. Si este escenario fracasa, es probable que la disputa termine con el bloqueo de TikTok", precisó el analista.Masalóvich compartió el punto de vista sobre que el ataque a TikTok en EEUU sea una orden política y sostuvo que "puede ejecutarse por diferentes métodos"."Los estadounidenses intentaron varias veces comprar esta red social, pero ven que los chinos no van a renunciar a ella. Ahora amenazan en forma de ultimátum con cerrarla. De hecho, esto demuestra que están seriamente preocupados por estar perdiendo competencia frente a la aplicación china", profundizó. Como resultado, resaltó el experto, TikTok podría ser expulsada del mercado, arrastrada a los tribunales o simplemente bloqueada.

https://sputniknews.lat/20230309/paranoia-o-riesgo-real-el-director-del-fbi-revela-por-que-tiktok-es-peligroso-para-eeuu-1136658490.html

https://sputniknews.lat/20230318/reportan-que-eeuu-investiga-a-tiktok-por-supuesto-espionaje-de-periodistas--1136999179.html

https://sputniknews.lat/20230228/china-cuestiona-a-eeuu-por-tiktok-la-mayor-superpotencia-le-teme-a-una-app-para-jovenes-1136308432.html

eeuu

asia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, tiktok, andréi masalóvich, 💬 opinión y análisis, cámara de representantes de eeuu, redes sociales, asia, china