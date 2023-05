https://sputniknews.lat/20230519/venezuela-recibe-al-primer-embajador-de-uruguay-en-siete-anos-1139664571.html

Venezuela recibe al primer embajador de Uruguay en siete años

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela recibió el 19 de mayo al primer embajador de Uruguay en este país desde 2016, Eber Da Rosa Vásquez, luego de siete... 19.05.2023, Sputnik Mundo

"Recibimos al doctor Eber Da Rosa Vásquez, nuevo embajador de la República Oriental del Uruguay ante la República Bolivariana de Venezuela. ¡Bienvenido y éxito en el inicio de sus funciones!", detalló el vicecanciller para América Latina, Rander Peña. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, decidió a mediados de noviembre de 2022 restituir la figura de embajador en Caracas, designando a Eber Da Rosa, quien cuenta con amplia trayectoria política. La decisión significó un acercamiento diplomático, pues Uruguay no tenía embajador en Venezuela desde febrero de 2016, cuando dejó el país Oscar Ramos, el representante designado durante la administración de José Mujica (2010-2015). Desde entonces, la embajada uruguaya en Venezuela quedó en manos de sucesivos encargados de negocios, sin una figura de embajador. Al trascender la designación de Da Rosa, Lacalle Pou aclaró a la prensa de su país que el envío de un embajador a Caracas "no cambia nada" en la postura del Gobierno uruguayo, reticente a relacionarse con el presidente Nicolás Maduro. De hecho, Lacalle Pou no invitó a Maduro a su asunción, el 1 de marzo de 2020, cuando calificó al presidente venezolano como "dictador".

