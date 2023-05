https://sputniknews.lat/20230520/occidente-sigue-sembrando-muerte-en-ucrania-y-arruinandose-cada-vez-mas-1139659935.html

Occidente: sigue sembrando muerte en Ucrania, y arruinándose cada vez más

Occidente: sigue sembrando muerte en Ucrania, y arruinándose cada vez más

El Occidente colectivo está mostrando todas sus caras: la guerrerista, que siembra muerte en Ucrania, aparte de otros conflictos activos en el mundo, y su... 20.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-20T06:00+0000

2023-05-20T06:00+0000

2023-05-20T06:00+0000

qué pasa

eeuu

occidente

otan

ucrania

josep borrell

vasili nebenzia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/13/1139659774_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_24c6b9dfe575ebb26b2104b7f09be470.jpg

Occidente: sigue sembrando muerte en Ucrania, y arruinándose cada vez más Occidente: sigue sembrando muerte en Ucrania, y arruinándose cada vez más

Guerreristas, "hasta el último ucraniano"Que la OTAN está luchando contra Rusia en el conflicto en Ucrania, no es ningún secreto, ni para Rusia, cuyas autoridades lo han denunciado, ni para los propios occidentales, que en sus discursos se sirven de eufemismos, pese a que, de vez en cuando, dicen las cosas claramente y a cara descubierta, blandiendo una soberbia y una prepotencia de campeonato. Si decimos 'Josep Borrell', no hace falta aclarar más.Si Ucrania no estuviera siendo dopada militar y económicamente a instancias del cabecilla del casi ya exmundo unipolar, EEUU, y sus vasallos europeos que son capaces de inmolar a todos sus ciudadanos en nombre de un mundo unipolar basado en unas reglas que nadie conoce, pero que, en todo caso, sólo benefician al país norteamericano, Kiev se hubiera rendido sin condiciones hace mucho tiempo tras el inicio de la operación militar especial de Rusia.Pero Ucrania está conectada a la respiración artificial: con armas que nunca podría pagar, y que tal vez nunca pueda pagarlas, y con dinero, que mucho menos podrá devolver. Es casi como un préstamo a fondo perdido que tiene Occidente, pero que ya ha hecho las valoraciones correspondientes y sabe muy bien cómo cobrárselo.Ante las acciones de Occidente frente a Rusia, el representante permanente del gigante euroasiático ante la ONU, Vasili Nebenzia, volvió a denunciar la situación ante el Consejo de Seguridad del organismo. Manifestó que pese a que los países occidentales insisten en que no son parte del conflicto ucraniano y solo ayudan a Kiev a "defenderse", en realidad no están interesados en poner fin a las hostilidades y solo demuestran su voluntad de aumentar la escalada.Y como muestra, un botón: las recientes declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien afirmó que la paz en Ucrania podría alcanzarse fácilmente si cesara la ayuda militar, ya que Kiev tendría que rendirse en cuestión de días, pero insistió en que el apoyo debía continuar, ya que esa paz no serviría a los intereses de Occidente.¿Patrocina Occidente ataques terroristas de Ucrania?Asimismo, Nebenzia denunció que los aliados de Ucrania "ignoran los numerosos crímenes cometidos por el régimen de [el presidente ucraniano Vladímir] Zelenski", al referirse a las declaraciones del jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kiril Budánov, quien admitió que Kiev estuvo detrás de los atentados contra varias personas públicas de Rusia, el diplomático subrayó que "la esencia terrorista del régimen de Kiev es evidente".En este contexto, recordemos que el martes el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kiril Budánov, declaró: "Las cosas que ellos [las autoridades rusas] llaman 'terrorismo', nosotros las llamamos 'liberación'", aludiendo a los numerosos atentados terroristas cometidos en territorio ruso, como la explosión en el puente de Crimea en octubre de 2022, los ataques contra objetivos civiles en las provincias rusas fronterizas con Ucrania, así como atentados para asesinar figuras públicas rusas, como la periodista Daria Dúguina y el corresponsal de guerra y Vladlén Tatarski.Así, el miércoles la Representación Permanente de Rusia ante la ONU distribuyó una carta oficial entre los miembros del Consejo de Seguridad, en la que llama la atención sobre esas "inaceptables" declaraciones de Budánov. Según la misiva, los dirigentes de la ONU "de hecho no han reaccionado a las declaraciones de Budánov, que contienen un discurso explícito de odio y llamamientos a la violencia étnica"."La oficina del portavoz del secretario general [de Naciones Unidas, António Guterres] intenta cubrirse con palabras generales sobre la inadmisibilidad de cualquier acto terrorista e intentos de cuestionar la autenticidad de las declaraciones criminales del régimen de Kiev. Estas extrañas acciones por parte del portavoz suscitan dudas sobre la profesionalidad del personal de la Secretaría y demuestran la parcialidad política", sentencia.Respecto al 'juego' que el Occidente colectivo está llevando adelante en el conflicto en Ucrania, el director de la revista de historia, metapolítica y filosofía, Nihil Obstat, Josep Alsina, advierte que "no son los intereses de Occidente, son los intereses de EEUU y la OTAN".

eeuu

occidente

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, occidente, otan, ucrania, josep borrell, vasili nebenzia, аудио