https://sputniknews.lat/20230521/el-caso-de-roxana-ruiz-la-mexicana-indigena-que-mato-a-su-agresor--1139694817.html

El caso de Roxana Ruiz, la mexicana indígena que mató a su agresor

El caso de Roxana Ruiz, la mexicana indígena que mató a su agresor

Este 20 de mayo, la Fiscalía del Estado de México se desistió de la acusación por homicidio en contra de Roxana Ruiz Santiago, una joven indígena de 23 años de... 21.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-21T05:00+0000

2023-05-21T05:00+0000

2023-05-21T05:00+0000

sputnik explica

andrés manuel lópez obrador

estado de méxico

oaxaca

sociedad

méxico

violación sexual

abuso sexual

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/15/1139694647_0:188:1793:1197_1920x0_80_0_0_b7763fd537ae0d83e4dbbe1fe38d0739.jpg

¿Quién es Roxana Ruiz Santiago?Es una mujer de 23 años de edad originaria de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, madre soltera de un niño de 6 años de edad. Es comerciante, migrante y vive en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, según una descripción que ella hizo de sí misma en una carta pública difundida después de ser detenida en mayo de 2021."Mi suegra me ayuda a cuidar de mi hijo mientras trabajo, vivo en un cuarto que rento. Todos los días me levanto para poder salir adelante, las personas que me conocen saben que no tengo vicios y que me dedico a trabajar y a mi hijo", escribió Roxana Ruiz en 2021.¿Qué fue lo que sucedió?El 8 de mayo de 2021, Roxana mató en su domicilio a un hombre que la violó, identificado como Sinaí "N", según pudo acreditar su defensa en el proceso judicial.De acuerdo con un comunicado del Poder judicial del Estado de México, según las pruebas analizadas durante el juicio, Roxana dejó inconsciente a Sinaí "N" por un golpe en la cabeza y, posteriormente, lo asfixió por estrangulación.Conforme a lo dicho por el Poder Judicial local, después de los hechos, ella permaneció con el cadáver por lo menos 20 horas. En ese lapso de tiempo, Roxana realizó a Sinaí "N" lesiones post mortem: cinco heridas de los 4 a 32 centímetros, señalaron las autoridades locales en un comunicado difundido el pasado 17 de mayo.Primeramente, la jueza que revisó el caso consideró cierto que Roxana "N" pretendió mutilar el cuerpo de Sinaí "N", colocarlo en una bolsa de plástico y salir a la calle.En su carta pública, Roxana asegura que, cuando fue detenida con el cuerpo de su agresor, les dijo a las autoridades que sí lo había asesinado, pero porque él la había violado y solo quiso defenderse.Acusación y sentenciaRoxana pasó nueve meses en prisión acusada por los delitos de homicidio y violación a las leyes de inhumación. Su defensa logró que un tribunal de alzada ordenara cambiar la medida cautelar y que enfrentara su proceso en libertad.En un fallo emitido el pasado 10 de mayo, la jueza Mónica Osorio Palomino consideró culpable a Roxana Ruiz por el "homicidio con punibilidad atenuado por haber concurrido en exceso de legítima defensa de Sinaí 'N'".El 15 de mayo, la jueza Osorio Palomino condenó a Roxana Ruiz Santiago a 6 años y dos meses de prisión, además de pagar una reparación del daño de 285.000 pesos.Según el Poder Judicial del Estado de México, la jueza "acreditó el exceso en legítima defensa", pues consideró que el golpe que la joven oaxaqueña dio a su agresor "era suficiente para contener la agresión física, que terminó cuando lo neutralizó".La jueza consideró que se agravó la culpabilidad de Roxana "N" al haber pretendido mutilar el cuerpo, colocarlo en una bolsa de plástico y salir a la calle.Las críticas feministasColectivos feministas han señalado que el caso de Roxana Ruiz no se llevó a cabo con perspectiva de género y no se tomó en cuenta el contexto de vulnerabilidad de las mujeres en el Estado de México."Roxana y todas las mujeres que han sido sentenciadas por defender su vida, a diferencia de sus agresores sexuales, ellas no buscaban dañar para demostrar su superioridad social, ni someter, todo lo contrario, ellas han buscado defenderse de una situación donde se reafirma la masculinidad machista y patriarcal a través de la dominación y violencia", dijo el colectivo Nos Queremos Vivas Neza, que ha acompañado a la joven desde el inicio del proceso."Hoy una vez más decimos que el sistema de acceso a la justicia es contundentemente patriarcal, clasista y racista", añadió el colectivo en un comunicado hecho público el pasado 15 de mayo.Después de la sentencia, colectivos realizaron diversas manifestaciones públicas en las que pidieron justicia para la joven mexicana y la revocación del fallo judicial.Y AMLO qué dice... El pasado 19 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta sobre el caso durante su conferencia y dijo que la justificación del juez era "tremenda" por haber argumentado un exceso de legítima defensa. "Lo estamos ya viendo nosotros y, si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia, se nos va a facilitar y lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer", afirmó el presidente.¿En qué acabó el caso?Después de conocerse la sentencia contra Ruiz Santiago, la Fiscalía del Estado de México informó este 20 de mayo que se desistió de la acción penal contra la mujer tras una revisión del caso."Se llegó la determinación de que la conducta realizada por la sentenciada durante los hechos que se le imputaron está exenta de responsabilidad penal, toda vez que esta fiscalía considera que actuó en legítima defensa, circunstancia que constituye una causal de sobreseimiento tal y como lo dispone el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales", afirmó la Fiscalía en un comunicado.Asimismo, señaló que solicitó una audiencia para que el juez correspondiente resuelva lo conducente.

estado de méxico

oaxaca

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, estado de méxico, oaxaca, sociedad, méxico, violación sexual, abuso sexual