https://sputniknews.lat/20230521/kiev-asegura-que-zelenski-no-reconocio-la-perdida-de-artiomovsk-1139700825.html

Kiev asegura que Zelenski no reconoció la pérdida de Artiómovsk

Kiev asegura que Zelenski no reconoció la pérdida de Artiómovsk

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no reconoció la pérdida de la ciudad de Artiómovsk (llamada por Ucrania como Bajmut), aseguró Serguéy Nikiforov... 21.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-21T14:02+0000

2023-05-21T14:02+0000

2023-05-21T14:02+0000

volodímir zelenski

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

defensa

🌍 europa

artiómovsk

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/15/1139701393_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_fc84d9645ffe9d241e694041f3183cad.jpg

En sus palabras, la confusión surgió porque los periodistas hicieron dos preguntas seguidas: "Señor presidente, ¿Bajmut sigue en manos ucranianas? Los rusos dicen que han tomado Bajmut". A lo que Zelenski respondió: "Creo que no". "A día de hoy, Bajmut solo está en nuestros corazones. No hay nada en este lugar", añadió el Jefe de Estado. Serguéy Nikiforov subrayó en sus redes sociales que el mandatario había respondido exactamente a la segunda pregunta, "por lo que el presidente negó la captura de Bajmut".Unas horas antes, los medios de comunicación informaron que durante la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, Zelenski reconoció la pérdida de Artiómovsk.El corresponsal del Financial Times Christopher Miller reveló en Twitter que había comentado la respuesta del mandatario ucraniano con su equipo, que tampoco confirmó la pérdida de las últimas zonas de Artiómovsk. Lo que afirmaron sobre la pérdida de la ciudad fue que había quedado completamente destruida.El 20 de mayo, las Fuerzas rusas establecieron el control pleno sobre la ciudad de Artiómovsk, informó el jefe del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin. El mismo día, la Defensa rusa confirmó que Artiómovsk fue liberada por completo gracias a las ofensivas de unidades de asalto de Wagner apoyadas por la artillería y la aviación del Grupo de Fuerzas del Sur.Artiómovsk tiene gran importancia para el aprovisionamiento de las tropas ucranianas en Donbás. Se encuentra al norte de Górlovka, en una zona de la república de Donetsk controlada hasta la fecha por Kiev.

https://sputniknews.lat/20230517/hersh-un-grupo-de-paises-liderado-por-polonia-pide-a-zelenski-poner-fin-al-conflicto-en-ucrania-1139552406.html

ucrania

artiómovsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, artiómovsk, 🛡️ zonas de conflicto