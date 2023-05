https://sputniknews.lat/20230523/costa-rica-proyecto-de-semana-laboral-es-un-trueque-politico-1139783203.html

Costa Rica: proyecto de semana laboral es un "trueque político"

La iniciativa busca habilitar cuatro jornadas laborales de 12 horas y tres días de descanso. En otro orden, abordamos la decisión de la comisión del Congreso peruano de declarar persona no grata al presidente de México. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El pleno del Legislativo costarricense debate el proyecto de ley de Flexibilización de la Jornada Extraordinaria, también conocido como 4x3. Es decir que una semana tenga cuatro jornadas laborales de 12 horas diarias y que las otras tres sean de descanso.Organizaciones sindicales y estudiantiles, los partidos políticos Frente Amplio y de Liberación Nacional, e incluso la iglesia Católica, se manifestaron en contra.El 15 de mayo, el presidente Rodrigo Chaves —economista de profesión— defendió la medida, al afirmar que el plan se enfoca en "industrias nuevas para gente joven".El mandatario aseguró además que el proyecto de reforma "retendrá" a empresas que buscan invertir en el país; y que beneficia sectores que trabajan 24 horas en "la producción de dispositivos médicos, alta tecnología, call center o turismo"."El propio presidente se ha empecinado con el proyecto. Y entendemos que algunos entes corporativos que lo respaldaron en su campaña electoral [2022] tienen esperanzas de que Chaves les rindiera cuentas con la aprobación de la reforma", indicó el entrevistado."Este proyecto es un trueque político. Aparte de incrementar la explotación obrera y atentar contra la jornada de ocho horas. Se va a contracorriente a históricas conquistas laborales en el país", agregó Vargas Barrantes.El tema ha estado en agenda de gobiernos anteriores, incluido el antecesor del economista Chaves, encabezado por Carlos Alvarado.El debate sobre la semana laboral no es único de Costa Rica. En la región, Chile acaba de aprobar la suya, pero de 45 a un máximo de 40 horas semanales.A nivel internacional, en Reino Unido en los últimos seis meses se ha implementado una jornada de cuatro días de trabajo y tres de descanso.Pero a diferencia de la discusión en el país centroamericano, los británicos redujeron las horas laborales a 32 por semana, al considerar que menos horas laborales aumentan el rendimiento del empleado.Otro punto central en la discusión sobre esta reforma en Costa Rica son las horas extras, dado que el proyecto no deja claro cómo se pagarán.El Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica se refirió a cierta "desesperación" del Gobierno en aplicar este régimen en la salud y en la docencia privadas, entre otros campos".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el cruce entre el Congreso de Perú y el Gobierno mexicano, luego de que el Legislativo del país sudamericano aprobara una moción para declarar persona no grata al mandatario norteamericano, Andrés Manuel López Obrador, por supuesta injerencia.Conversamos con la politóloga peruana, Eliana Carlin.En otro orden, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador propuso unificar la fecha de las elecciones presidenciales anticipadas con la de una consulta popular.Dialogamos con el periodista ecuatoriano Juan Carlos Cabezas.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

