El G7 más beligerante y ridículo que nunca: vuelve a atacar a Rusia y a China

23.05.2023

Hiroshima, atacado con bombas atómicas por EEUU en 1945, recibió con entusiasmo a los líderes del G7 –que celebraron allí una cumbre–, sobre todo al de EEUU...

El titiritero y sus títeresEEUU y sus sucedáneos que integran el G7, que se autodenomina el grupo de las siete principales potencias económicas del mundo –aunque todos sabemos que no es así– se reunieron durante tres días en la japonesa Hiroshima para hacer una suerte de retiro espiritual, mezclado con coaching y autoayuda [nótese la ironía], donde parece que se repitieron a sí mismos, sin parar, frases del estilo 'sí se puede', 'si queremos, podemos', y demás eslóganes de empresa piramidal que se dedica a las ventas.Si no fue así, no se entiende que hayan salido muy animados, con el típico subidón, a hacer una serie de declaraciones en las que repiten consignas, en un vano intento de convencerse a sí mismos sobre una serie de cuestiones. Como si ellos tuvieran la sartén por el mango y pudieran decidir algo de lo que dicen que harán, o cumplir con amenazas que hacen a terceros países, como son los casos de Rusia y China. Aún el G7 no se ha enterado que no tiene los brazos tan largos.Entre las consignas, el más evidente copy/paste, fue el que hizo el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. Recordemos que el pasado 30 de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció un discurso previo a su visita a China, donde en un pasaje, dijo:"Tenemos que reconocer que el mundo y China han cambiado en los últimos tres años, y necesitamos reevaluar el Acuerdo Integral de Inversión [entre la UE y Pekín]". Los motivos que impulsan la revisión del acuerdo, según Von der Leyen, son la situación en torno a Taiwán, las supuestas violaciones a los derechos humanos en la provincia china de Xinjiang contra la minoría uigur, o las represiones económicas contra Lituania.En este punto, llegó esa frase de von der Leyen. Dijo textualmente: "Estas acciones escaladas apuntan a una China que se está volviendo más represiva en casa y más asertiva en el exterior". Entonces, llega el 21 de mayo, menos de dos meses más tarde, y el premier británico dijo a los periodistas después de la cumbre del G7: "China plantea el mayor desafío de nuestra época para la seguridad y la prosperidad mundiales. Son cada vez más autoritarios en casa y asertivos en el extranjero". Cualquier parecido, no es una coincidencia.Hubo reacciones de parte del gigante asiático. La Cancillería de China rechazó las "graves injerencias" del G7 en los asuntos internos del gigante asiático y expuso su doble rasero en torno a la cuestión de Taiwán.También en la cumbre del G7, como era de esperar, manifestaron su apoyo a Ucrania hasta las últimas consecuencias, y hasta el último ucraniano, con todo tipo de armamentos, incluso aviones cazas, y dinero. Mucho dinero, que, dicho sea de paso, ya se está acabando. Esto provocó la reacción de Moscú.Al comentar el cónclave del G7, la Cancillería rusa destacó que su resultado principal es una serie de declaraciones llenas de frases "de carácter antirruso y antichino". "Una vez más, el resultado del evento del G7 son decisiones politizadas, destinadas a trazar líneas de división en las relaciones internacionales". Según el Ministerio, el G7 "se degradó irreversiblemente" y "se convirtió en 'una incubadora' donde, bajo el liderazgo de los anglosajones, maduran iniciativas destructivas que socavan la seguridad global".El analista internacional Enrique Refoyo dice al respecto que "se ha visto en este nuevo G7 la trayectoria que se venía viendo en todo 2022, y es que el G7 al final es el club del Occidente globalista. Y cuando se reúna el G20 se volverá a ver, una vez más, que el G7 seguirá haciendo su 'corro de la patata', sus declaraciones de 'aquí hemos venido a hablar de nuestro libro'. Mientras tanto, el resto de miembros del G20 dirá, 'vale, quedaos ahí en su corro de la patata a un lado, y aquí nosotros vamos a hablar de las cosas serias e importantes que nos afectan a todos, y vamos a llegar a acuerdos entre todos'. Y la mayor muestra de esta diferenciación, son los resultados prácticos de las cumbres internacionales, tanto Rusia, China, Irán o India, realizando cumbres entre ellos, o por ejemplo la de marzo pasado entre países africanos y Rusia celebrada en Moscú".

