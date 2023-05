https://sputniknews.lat/20230523/extienden-hasta-el-8-de-junio-una-fianza-para-el-ex-primer-ministro-pakistani-imran-jan-1139757862.html

Extienden hasta el 8 de junio una fianza para el ex primer ministro pakistaní Imran Jan

MOSCÚ (Sputnik) — Un tribunal antiterrorista de Islamabad extendió hasta el 8 de junio una fianza provisional que impide detener al ex primer ministro de... 23.05.2023, Sputnik Mundo

La fianza anterior que protege a Jan del arresto vence el 31 de mayo. Según el periódico Daily Pakistan, se incoaron más 100 casos contra el ex primer ministro desde que una moción de censura derivó en su destitución en abril de 2022. El diario The Nation, que cita a un exabogado de Jan, cifra estos casos en más de 160. La fianza otorgada este 23 de mayo cubre ocho casos relacionados con la violencia en el Complejo Judicial Federal en Islamabad. El pasado 18 de marzo, Jan y varios dirigentes de su partido agredieron supuestamente fuera de este complejo a agentes de seguridad, que les demandaron luego por disturbios, desacato a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, asalto, robo, intimidación criminal y otros cargos graves. El ex primer ministro, junto con su esposa Bushra Bibi y varios correligionarios, es investigado además por un presunto desfalco de 50.000 millones de rupias pakistaníes (240 millones de dólares) como resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Jan y un magnate inmobiliario. También se les acusa de obtener beneficios ilícitos en forma de unas 23 hectáreas de tierra en un distrito de la provincia de Punyab para establecer la Universidad Al Qadir. Jan, que ejerció como primer ministro de 2018 a 2022 y lidera el partido opositor Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistán Tehreek-e-Insaf, o PTI), fue arrestado el 9 de mayo en la sala del Tribunal Superior de Islamabad, donde se presentó para solicitar una fianza. La detención dio origen a violentas protestas de partidarios de Jan en varias ciudades de Pakistán, con un saldo de al menos ocho muertos y cientos de heridos. El 11 de mayo, el Tribunal Superior de Pakistán ordenó la liberación inmediata del ex primer ministro, al declarar ilegal su arresto.

