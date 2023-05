https://sputniknews.lat/20230524/acusan-al-ministro-de-defensa-de-alemania-de-ser-parte-de-la-guerra-de-agresion-de-kiev-1139814918.html

Acusan al ministro de Defensa de Alemania de ser parte de "la guerra de agresión" de Kiev

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, tuvo que hacer frente a críticas tras declarar para el medio 'Welt', que en caso de suspensión de las entregas... 24.05.2023, Sputnik Mundo

"Si dejáramos de suministrar armas a Ucrania hoy, el fin de Ucrania llegaría mañana. Ustedes quieren aceptarlo, pero nosotros no queremos hacerlo", afirmó al ser preguntado en el Bundestag por el diputado sin mandato Robert Farle por qué Alemania no se esfuerza por encontrar una solución pacífica del conflicto en el país.El diputado hizo hincapié en que, con tales acciones como el entrenamiento de los militares ucranianos y suministros de armas a Kiev, en particular tanques, Pistorius involucra aún más a Alemania en el conflicto armado. Asimismo, destacó que los planes de la invasión ucraniana en Crimea y el despliegue de las bases de la OTAN allí aparecieron un año antes de la operación militar, lo que, de hecho, "no tiene nada que ver con el derecho a la autodefensa"."¿Sabe usted que, al implicarse en la guerra de agresión de [el presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski, infringe el artículo 26, apartado 1, de la Ley Orgánica y comete un delito conforme al artículo 13 del Código Penal alemán?", preguntó Farle a Pistorius, a lo que el último se negó a responder, aludiendo desacuerdo con la postura del diputado.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Moscú destacó que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

