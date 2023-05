https://sputniknews.lat/20230524/la-otan-intenta-presionar-a-turquia-para-el-ingreso-de-suecia-a-sus-filas-1139828305.html

La OTAN intenta presionar a Turquía para el ingreso de Suecia a sus filas

La alianza militar atlántica busca continuar su expansión y articula nuevas negociaciones con Ankara en favor de Estocolmo.

La prevista adhesión de Suecia a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) prevista para este año sufrió un traspié que fuerza al Gobierno a reimpulsar la admisión para el año que viene.El motivo es que no avanzaron en las negociaciones con Turquía y Hungría, Estados miembros del bloque que no votaron tal ingreso.Suecia aplicó formalmente su solicitud de ingreso el año pasado junto a Finlandia, a raíz de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.Por su parte, Helsinki sí logró incorporarse a la coalición el 4 de abril y se convirtió en el miembro 31 de la alianza.Turquía mantiene su postura de bloqueo al país nórdico alegando que tiene un "enfoque suave" con respecto a organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al cual Ankara considera terrorista."Se incrementaron las negociaciones entre la OTAN y Turquía para llegar a la próxima reunión de la alianza militar en Lituania a mitad de año, con el anuncio de Ankara de levantar sus reservas sobre Estocolmo", dijo a Telescopio el analista político internacional argentino Alberto Hutschenreuter.Las actuales condiciones y la reticencia de Estocolmo en acceder al pedido de Ankara alejan las posibilidades de un acuerdo para este año. La situación obliga a redefinir estrategias de negociación.El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiteró la posición contraria a Suecia, subrayando que ese Gobierno no extradita a personas vinculadas con organizaciones terroristas kurdas requeridas por la Justicia del país otomano.A esta situación se suma la proximidad de la segunda vuelta electoral en Turquía, el 28 de mayo, y la posibilidad de que Erdogan repita mandato.Por otra parte, consultado sobre las elecciones presidenciales de EEUU en 2024, el analista dijo que el escenario, en relación con la expansión de la OTAN, puede modificarse según los resultados."La posibilidad de un cambio en el mando político podría implicar novedades porque los republicanos, a diferencia de lo que se cree, son más proclives a negociar con Rusia. Esto bajo la presidencia de Donald Trump [2017-2021], posiblemente no hubiese ocurrido", agregó el analista.Mientras tanto la OTAN, con la última incorporación de Finlandia, logró aumentar la militarización desde Helsinki hasta el Mar Negro, en su intento de presionar a Rusia en el contexto de la crisis en Ucrania.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

