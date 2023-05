https://sputniknews.lat/20230523/suecia-podria-renunciar-a-la-idea-de-entrar-en-la-otan-este-ano-1139782412.html

Suecia podría renunciar a la idea de entrar en la OTAN este año

Suecia podría renunciar a la idea de entrar en la OTAN este año

Fuentes del Gobierno sueco admitieron que la adhesión volverá a ser impulsada a comienzos del año próximo, luego que las negociaciones con Turquía para... 23.05.2023, Sputnik Mundo

El prestigioso diario británico The Times afirma que las chances de que Suecia sea admitido este año en la alianza política y militar, tras haber aplicado el año pasado junto a Finlandia, son escasas.Veintiocho miembros de la OTAN ya han ratificado el ingreso de Suecia, pero todavía restan dos, Turquía y Hungría, que por otro lado sí dieron luz verde para el ingreso de Finlandia, que se convirtió en el miembro 31 a comienzos de abril.Sin embargo, Ankara aún mantiene el veto a Estocolmo, argumentando que el Gobierno sueco no ha extraditado a personas vinculadas con organizaciones terroristas kurdas que la Justicia turca requiere.El propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan reiteró la semana pasada esta posición, declarando que su país no estaba preparado para el ingreso de Suecia en la OTAN.El mandatario añadió que Estocolmo "sigue permitiendo a las ramificaciones de los grupos terroristas desplazarse libremente por Suecia y caminar por las calles de Estocolmo, razón por la cual Ankara se opone al ingreso de ese país en la Alianza Atlántica".De acuerdo al Times, el Gobierno sueco ya descarta que el ingreso pueda darse este año como habían proyectado, y han comenzado a trabajar para que se formalice el año próximo."Los diplomáticos (suecos) habían sugerido anteriormente que estas dificultades se solucionarían a tiempo para la cumbre anual de la OTAN a mediados de julio. Sin embargo, las posibilidades de una resolución rápida parecen ser cada vez más remotas, ya que es probable que Erdogan mantenga la presidencia después de una segunda ronda de votación el domingo", indica el matutino.Según consigna The Times, fuentes del Gobierno sueco le dijeron al periódico sueco Dagens Nyheter que ahora estaban trabajando para una fecha límite revisada del 4 de abril del próximo año, cuando la OTAN celebrará su 75 cumpleaños con una cumbre en Washington.En ese sentido, Michael Claesson, jefe del Estado Mayor de Defensa sueco, aseguró que la nueva fecha era "razonable desde un punto de vista estratégico-militar".El medio británico apunta también que el Gobierno sueco busca poder completar el proceso antes que haya elecciones en Estados Unidos, que podrían significar el relevo en la presidencia de Joe Biden, quien además de financiar al régimen de Kiev, ha respaldado el ingreso de Suecia al OTAN."Espero dar la bienvenida a Suecia como miembro de la OTAN lo antes posible y animo a Turquía y Hungría a concluir sus procesos de ratificación sin demora", dijo el presidente estadounidense en un comunicado el mes pasado en el que celebró el ingreso de Finlandia como miembro de la OTAN.

