La tartamudez de un precandidato se cuela en la campaña electoral argentina

El ministro del Interior argentino, Eduardo Wado de Pedro, se perfila como uno de los precandidatos del oficialismo con más chance de competir en las elecciones nacionales de octubre. Curiosamente, el dirigente político no fue cuestionado por sus ideas o propuestas sino por su tartamudez, un trastorno que lo ha acompañado durante toda su carrera política.El periodista se mostró descreído del éxito que podría tener De Pedro al frente del peronismo, un movimiento caracterizado por líderes carismáticos. "Justamente, en un partido que lo único que hace bien es hablar: la oratoria de Menem, de Kirchner, de Cristina, de Perón, pones un tipo que no puede hacer oratoria…", deslizó."No estoy diciendo que no quiero un tartamudo como presidente, lo que estoy diciendo es que la gente no va a votar a un tartamudo", insistió Levinas al día siguiente en entrevista con la emisora argentina Radio con Vos.Las declaraciones del periodista desataron polémica e hicieron que la tartamudez pase al centro del debate político y que los cuestionamientos sean vistos como acto de violencia política y discriminación.Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete del Gobierno de Alberto Fernández, consideró los comentarios de Levinas como "lamentables e inaceptables" y advirtió que son "una prueba evidente de que hay algunos sectores a los que solo los mueve el odio".A su vez, la vocera de Gobierno, Gabriela Cerruti, afirmó que las declaraciones del comunicador en televisión constituyen violencia política, discriminación y odio."Es todo lo que queremos que termine de una vez. Y por eso vamos a seguir luchando, junto a grandes compañeros como Wado de Pedro. Y sí, Levinas, ¿sabés qué? La sociedad argentina es mucho mejor que vos", disparó Cerruti.De Pedro cosechó apoyos incluso desde la oposición. Uno de los consultados fue el precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical (UCR) y neurólogo Facundo Manes, que afirmó a Radio La Red que, "el impedimento para ser servidor público es servirse de lo público, pero para nada un problema neurológico".Desde su especialización médica, Manes señaló que De Pedro "ha mejorado muchísimo", producto de su esfuerzo personal como de "su resiliencia y también del tratamiento correcto que ha recibido desde hace años."Más allá de las diferencias políticas que yo tengo con Wado, habla de su resiliencia, de su capacidad de enfrentar una dificultad y tratarse", valoró el integrante de la coalición Juntos por el Cambio.De Pedro, hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), también recibió el respaldo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que hizo un llamado a "dejar de lado los discursos de odio y discriminación", en solidaridad con el ministro del Interior, "atacado en los últimos días en función de su tartamudez".Uno de los respaldos vino incluso del célebre músico argentino Carlos Indio Solari, exlíder de la mítica banda Patricio Rey y sus redonditos de ricota. "Negar a Wado es una bobera sin mesura. Una historia personal que no le agrega nada a su conocimiento de las sombras de los rincones de La Rosada [sede de Gobierno argentino] pero nos muestra un temperamento fuerte y convicciones firmes", dijo en un comentario desde su perfil de Instagram.El propio De Pedro ha debido referirse a la polémica en los últimos días, durante un acto público en el que participó. "Yo tengo una disfluencia en el habla. ¿Hay alguien que tenga tartamudez?", preguntó, logrando que algunos presentes levantaran la mano. Enseguida, prometió construir una "Argentina contra el bullying".Entrevistado por el programa de televisión Desayuno Americano en América TV, De Pedro elogió al participante de un reality show argentino que canta a pesar de tener tartamudez e ironizó con respecto al periodista que lo criticó: "Si a Levinas le preocupa cómo voy a dar un discurso voy a ver si puedo cantarlo".

