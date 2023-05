https://sputniknews.lat/20230525/transnistria-acusa-a-moldavia-de-bloquear-labor-de-la-comision-de-control-conjunta-1139857712.html

Transnistria acusa a Moldavia de bloquear labor de la Comisión de Control Conjunta

Transnistria acusa a Moldavia de bloquear labor de la Comisión de Control Conjunta

TIRÁSPOL (Sputnik) — Moldavia está bloqueando la labor de la Comisión de Control Conjunta, organismo que vela de manera colectiva por la operación pacífica en... 25.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-25T18:07+0000

2023-05-25T18:07+0000

2023-05-25T18:07+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

política

transnistria

moldavia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106955/32/1069553240_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_64e380d067262504f7f479719e786380.jpg

"Efectivamente, fue lanzada una iniciativa para bloquear el trabajo de la Comisión de Control Conjunta. Eso es lo más triste", comentó el funcionario. El copresidente del organismo de control señaló que los representantes de las delegaciones no pudieron firmar el informe del comando militar conjunto, en particular, porque los representantes de Moldavia no estuvieron de acuerdo con varias denominaciones, entre ellas, con el 'Ministerio de Defensa de Transnistria'. Según Beliakov, Chisináu sospecha que Tiráspol presuntamente se está preparando para ciertas acciones y lleva a cabo trabajos de fortificación. La Comisión de Control Conjunta está compuesta por delegaciones de Moldavia, Rusia y la no reconocida Transnistria. Todas las decisiones se toman por consenso. En las reuniones semanales participan también los representantes de la misión de la OSCE en Moldavia. Este año se cumplirán 31 años del Inicio de la operación de paz en Transnistria. Al menos 402 soldados rusos, 492 de Transnistria, 355 moldavos y diez observadores militares de Ucrania velan por la paz en la zona de conflicto. Los pacificadores prestan servicios en 15 puestos de control ubicados en lugares clave de la zona de seguridad. Transnistria, donde el 60% de los habitantes son rusos y ucranianos, luchó por independizarse de Moldavia antes de la desintegración de la Unión Soviética, temiendo que Moldavia se uniera a Rumanía, arrastrada por los ánimos nacionalistas del momento. La desaparición de la URSS empujó a varios distritos en la ribera oriental del Dniéster a proclamar la República Moldava de Transnistria en 1992. Chisináu respondió con el envío de tropas al territorio rebelde, lo que provocó un conflicto armado que se prolongó por varios meses. En las negociaciones sobre la normalización en Transnistria en el formato 5+2 participan Chisináu y Tiráspol como partes del conflicto; Rusia, Ucrania y la OSCE en calidad de mediadores y la UE y EEUU como observadores.

https://sputniknews.lat/20230516/kiev-y-chisinau-especulan-con-tema-de-la-solucion-militar-en-transnistria-1139517272.html

transnistria

moldavia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, política, transnistria, moldavia