Ausencia de Zelenski en reunión con presidente de Brasil es un "error garrafal"

MONTEVIDEO (Sputnik) — La decisión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de no asistir a una reunión previamente acordada con su homólogo brasileño... 26.05.2023, Sputnik Mundo

El excanciller consideró que las propuestas del presidente brasileño para lograr la paz en Ucrania son "muy positivas". Zelenski no asistió a una reunión previamente acordada con su homólogo brasileño, durante la Cumbre del G7 realizada en Japón. "El hecho es muy simple, yo tenía una [reunión] bilateral con Ucrania aquí en este salón. Esperamos y recibimos la información de que se habían retrasado. Mientras tanto, recibí al presidente de Vietnam. Cuando el presidente de Vietnam se fue, Ucrania no apareció. Seguramente tenía otro compromiso y no pudo venir. Esto es simplemente lo que ocurrió", informó el presidente Lula, durante una rueda de prensa sobre sus actividades en la Cumbre del G7.El Gobierno de Lula da Silva intenta buscar un alto el fuego y formar un club de países que puedan establecer las bases para una negociación de paz. A principios de abril, el asesor especial del presidente brasileño, Celso Amorim, viajó a Moscú, donde se reunió con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. El 9 de mayo, Amorim se reunió con Zelenski en Kiev y destacó el encuentro como una instancia para generar confianza en la propuesta del país sudamericano para poner fin al conflicto con Rusia.

