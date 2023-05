https://sputniknews.lat/20230527/por-que-rusia-despliega-armas-nucleares-tacticas-en-bielorrusia-1139928616.html

¿Por qué Rusia despliega armas nucleares tácticas en Bielorrusia?

Al anunciar la firma de un acuerdo sobre el mantenimiento de las armas nucleares tácticas rusas en suelo bielorruso, Moscú y Minsk reiteraron que se trata de... 27.05.2023, Sputnik Mundo

¿En qué consistió el acuerdo? El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y su homólogo bielorruso, Víktor Jrenin, firmaron en Minsk una serie de documentos para definir el procedimiento de mantenimiento de las armas nucleares no estratégicas de Rusia en un depósito especial situado en territorio de Bielorrusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció a finales de marzo que Moscú y Minsk habían acordado estacionar armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, una medida que, según subrayó el mandatario, no incumple los compromisos de Rusia en materia de no proliferación de armas nucleares. Poco después, el embajador ruso en Minsk, Borís Grizlov, declaró que las armas nucleares tácticas se estacionarían cerca de las fronteras occidentales del Estado de la Unión de Bielorrusia y Rusia.¿Qué son las armas nucleares tácticas? Las armas nucleares tácticas, también conocidas como armas nucleares no estratégicas, incluyen pequeñas ojivas nucleares y sistemas de lanzamiento diseñados para ser utilizados en el campo de batalla o para un ataque limitado. Las armas nucleares tácticas comprenden bombas de caída libre, misiles de corto alcance, proyectiles de artillería, minas terrestres, cargas de profundidad y torpedos equipados con ojivas nucleares.En comparación con las armas nucleares estratégicas, las armas nucleares tácticas son menos potentes y su objetivo es devastar objetivos enemigos en un área específica sin causar destrucción generalizada ni lluvia radiactiva.La potencia de las armas nucleares tácticas varía entre una fracción de kilotón y aproximadamente 50 kilotones, mientras que la potencia de las armas nucleares estratégicas oscila entre 100 kilotones y más de un megatón. Es importante señalar que, hasta 2023, nunca se han utilizado armas nucleares tácticas en una situación de combate. Moscú no ha hecho públicas sus cifras de tales armas ni ningún otro dato específico relacionado con este armamento, pero Washington sostiene que esta cifra es supuestamente 10 veces superior a la que posee EEUU.¿Qué hay detrás del despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia? Al anunciar la firma entre Moscú y Minsk de los documentos sobre el despliegue de las armas nucleares tácticas rusas en el territorio bielorruso, desde el Ministerio de Exteriores de Bielorrusia reiteraron que se trata de una respuesta a las políticas agresivas que están llevando a cabo países hostiles. El titular de Defensa ruso, a su vez, subrayó que Moscú y Minsk se vieron obligados a tomar decisiones oportunas sobre las medidas de represalia en el ámbito militar-nuclear debido a una "escalada extremadamente aguda de las amenazas" en las fronteras occidentales de ambos países.Desde el Kremlin también señalaron que Moscú sabe que Minsk se enfrenta a una actitud "muy poco amistosa e incluso hostil" por parte de sus Estados vecinos, incluida la "intención de interferir en los asuntos internos de Bielorrusia". El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, comentó que todo ello indica que tanto Bielorrusia como Rusia se enfrentan a un entorno muy hostil, lo que a su vez impulsa a ambas partes a reforzar aún más su asociación, en particular, en lo que se refiere a las relaciones bilaterales en el ámbito militar.A finales de marzo, Minsk dejó claro que había decidido acoger las armas nucleares no estratégicas rusas tras años de presiones de Washington y sus aliados para cambiar el rumbo político y geopolítico del país."En los últimos dos años y medio, la República de Bielorrusia se ha visto sometida a una presión política, económica e informativa sin precedentes por parte de EEUU, el Reino Unido y sus aliados de la OTAN, así como de los Estados miembros de la Unión Europea. En vista de estas circunstancias (…) Bielorrusia se ve obligada a responder reforzando sus propias capacidades de seguridad y defensa", declararon desde la Cancillería bielorrusa en un comunicado.¿Qué opina Putin del despliegue de las armas nucleares tácticas rusas en suelo bielorruso? El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recordó en una entrevista con los medios de comunicación rusos que su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, pidió a Moscú emplazar armas nucleares en Bielorrusia.El mandatario ruso subrayó que el desencadenante inmediato del despliegue de las armas nucleares tácticas en Bielorrusia fue la decisión del Gobierno británico de suministrar a Ucrania proyectiles que contenían uranio empobrecido, algo que estaba "de un modo u otro relacionado con la tecnología nuclear".Putin subrayó que Rusia está haciendo lo que Estados Unidos ha hecho durante décadas al colocar sus armas nucleares tácticas en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. Agregó que Moscú ya ayudó a Minsk a modernizar 10 aviones bielorrusos para que puedan transportar armas nucleares. Putin señaló que Rusia también proporcionó a Bielorrusia sistemas de misiles de corto alcance Iskander que pueden equiparse con ojivas convencionales o nucleares. Asimismo, añadió que la construcción de instalaciones de almacenamiento de armas nucleares tácticas en Bielorrusia concluirá el próximo 1 de julio.

