"No es casualidad": la lira turca se derrumba previo a las presidenciales por presión exterior

"No es casualidad" que en vísperas de la segunda vuelta de las presidenciales en Turquía, la moneda del país cayera a un mínimo histórico de 20 liras por... 28.05.2023

En vísperas de la jornada electoral del 28 de mayo se ejerció una presión sin precedentes sobre la lira para hundir la moneda turca. Los analistas de los bancos occidentales JPMorgan Chase y HSBC Holdings empezaron a divulgar información sobre el inminente debilitamiento de la moneda del país hasta 24-25 liras por dólar. Este mensaje fue difundido por todos los medios de comunicación occidentales.Para proteger la lira, el Banco Central de Turquía tenía que vender activamente la divisa en el mercado nacional bajo una presión sin precedentes. Solo en la semana del 5 al 12 de mayo, las reservas de divisas cayeron en 7.600 millones de dólares.La economía de Turquía es "uno de los principales objetivos"El Occidente colectivo está notoriamente descontento con la política exterior independiente de las autoridades turcas dirigidas por Recep Tayyip Erdogan, que "no solo mantiene relaciones de buena vecindad con Rusia, sino que tampoco se suma a las sanciones occidentales contra ella", explicó a Sputnik Aghazadeh Mirmehti Mirkamil Oglu, profesor de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos.En sus palabras, el objetivo principal es debilitar la economía turca, reduciendo la confianza de las personas en el actual Gobierno, provocando así la sustitución de Erdogan."No es casualidad que justo el otro día, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de hoy en Turquía, la lira alcanzara un mínimo histórico de 20 liras por dólar", precisó.El experto agregó que, según sus observaciones, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se espera que Erdogan vuelva a ganar. Subrayó que esto significa que continuará la presión de las principales instituciones financieras occidentales sobre la economía del país, lo que repercutirá negativamente en el precio de la lira turca."Querían elevar el nivel del dólar a 24-25 liras"Una fuente de alto nivel del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) declaró a Sputnik que ante los rumores de un debilitamiento de la lira los ciudadanos se lanzaron a adquirir divisas extranjeras, incluso retiraron la moneda turca de las tarjetas de crédito.Añadió que querían elevar el nivel del dólar a 24-25 liras turcas en vísperas de las elecciones. No obstante, el Banco Central aumentó la demanda de monedas de EEUU y de esta manera "no consiguieron elevar el dólar al nivel deseado"."Esperamos que el mercado vuelva a la normalidad a partir del lunes [29 de mayo]", concluyó.Este 28 de mayo, por primera vez en la historia, Turquía celebra la segunda vuelta de unas elecciones cruciales en las que se decidirá quién será el nuevo presidente del país. Los favoritos son el actual mandatario, Recep Tayyip Erdogan, y el opositor Kemal Kilicdaroglu. En la primera ronda de las elecciones, ninguno de los candidatos alcanzó el umbral requerido del 50%.

