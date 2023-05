https://sputniknews.lat/20230528/senador-de-eeuu-causa-polemica-por-decir-que-la-ayuda-a-kiev-es-la-mejor-manera-de-gastar-dinero-1139948300.html

Senador de EEUU causa polémica por decir que la ayuda a Kiev es "la mejor manera de gastar dinero"

Senador de EEUU causa polémica por decir que la ayuda a Kiev es "la mejor manera de gastar dinero"

La financiación de las FFAA ucranianas es el mayor éxito de la ayuda de Washington, declaró el senador estadounidense Lindsey Graham durante su reunión con el... 28.05.2023, Sputnik Mundo

En un video publicado por la Presidencia de Ucrania, el político estadounidense Lindsey Graham observa sonriente durante su encuentro con Volodímir Zelenski en Kiev al decir: "Los rusos están muriendo (…) Es la mejor manera en la que jamás hemos gastado nuestro dinero". "Uno de los rusófobos más destacados" y otras reacciones desde RusiaTales declaraciones provocaron inmediatamente una oleada de reacciones en Rusia. Desde el Kremlin calificaron lo sucedido de vergonzoso. Su homóloga de la Cancillería rusa, María Zajárova, apuntó al respecto que varias corporaciones de EEUU colaboraron en el pasado con el Tercer Reich y que el dinero estadounidense se inyecta ahora en "la garganta insaciable del régimen neonazi de Kiev". Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, señaló que el dinero estadounidense también se gasta en asesinatos domésticos. "En su EEUU querido no solo matan regularmente a personas ordinarias, sino que también gastan dinero sucio para asesinar a senadores", apuntó Medvédev en su cuenta de Telegram al mencionar en particular los casos de Robert Kennedy, Huey Long y varios miembros de la Cámara de Representantes.Para Leonid Slutski, jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa, las palabras de Graham suponen "una confesión de que Washington es el patrocinador del terrorismo ucraniano y del genocidio de los rusos en Donbás, y no solamente allí".El diputado de la Duma Estatal por Sebastopol, Dmitri Belik, señaló que el senador estadounidense confirmó ante el mundo la política satánica de su país. El jefe del consejo militar de la Administración de la región de Zaporozhie, Vladímir Rógov, a su vez expresó que Lindsey Graham siempre había odiado abiertamente a Rusia y sus palabras sobre la muerte de rusos se refieren obviamente a ambas partes del conflicto ucraniano. "Este personaje es uno de los rusófobos más destacados del Partido Republicano que siempre ha odiado abiertamente a Rusia. De hecho, expresa la opinión consolidada de los globalistas y las élites occidentales en general", declaró a Sputnik.Más tarde, desde el Comité de Investigación de Rusia ordenaron abrir una investigación penal sobre los comentarios rusófobos del senador Graham."El presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, dio instrucciones (…) para que se abra una causa penal por el hecho de las declaraciones del senador estadounidense sobre el asesinato de rusos", dice el comunicado.Reacción de Elon MuskEl empresario estadounidense Elon Musk también reaccionó con dureza al comentario de Graham que "es la mejor manera en la que jamás" EEUU ha gastado su dinero.Otras polémicas amenazas de GrahamNo es la primera vez que Graham salta a los titulares por su aguda retórica contra Rusia. Así, en marzo de 2022 el funcionario llamó a "eliminar físicamente" al mandatario ruso, Vladímir Putin. "¿Hay Bruto en Rusia? La única forma de que esto acabe es que alguien en Rusia elimine a Putin", escribió.Desde la Embajada de Rusia en EEUU declararon entonces que "es increíble que un senador de un país que predica sus valores morales como 'estrella guía' para toda la humanidad pueda permitirse el lujo de hacer un llamamiento al terrorismo como medio de alcanzar los objetivos de Washington en la escena internacional".En 2016, Graham bromeó sobre su homólogo Ted Cruz, diciendo que es posible salir impune de asesinarle, si ocurriera en el Senado. "Si mataras a Ted Cruz en el pleno del Senado, y el juicio fuera en el Senado, nadie te condenaría", declaró en referencia a la impopular reputación del senador por Texas en el Capitolio.

