https://sputniknews.lat/20230529/un-ruso-y-una-chilena-cumplen-su-sueno-una-masiva-feria-de-fantasia-medieval-en-santiago-1139995330.html

Un ruso y una chilena cumplen su sueño: una masiva feria de fantasía medieval en Santiago

Un ruso y una chilena cumplen su sueño: una masiva feria de fantasía medieval en Santiago

SANTIAGO (Sputnik) — Dos guerreros cruzados se baten a duelo de esgrima antigua, de fondo suena música celta y decenas de personas danzan alrededor con jarras... 29.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-29T19:02+0000

2023-05-29T19:02+0000

2023-05-29T19:02+0000

américa latina

chile

rusia

🎭 arte y cultura

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107538/71/1075387199_0:55:2364:1385_1920x0_80_0_0_2d44af653df6ee83bd43ff67c07ec940.jpg

Lukomorye es una de las ferias medievales y de literatura fantástica más grande de la capital chilena. Se realiza hace dos años de manera itinerante en distintos barrios de la ciudad, su entrada es gratuita y su última versión se celebró el 20 de mayo en la comuna de Padre Hurtado, a 27 kilómetros del centro de Santiago. Las actividades que se desarrollaron en la última exposición permitieron que toda la familia pudiera divertirse. Mientras los grandes participaban en los juegos vikingos, como el lanzamiento de hachas o las luchas de brazos, los pequeños se divertían escuchando a los cuentacuentos y maquillándose con pintura élfica. Muchos de los puestos de ventas y mostradores tenían relación con la saga de literatura medieval El Señor de los Anillos y otras más modernas como Canción de Hielo y Fuego o Harry Potter, y en el evento abundaba la gente disfrazada de hadas, hechiceros, guerreros y elfos. Para agregar más singularidad a esta fantasía onírica, cabe agregar que todo esto surgió de las mentes de Artem Meleshchenko y Tania Lantadilla, un ruso y una chilena que se casaron y decidieron crear Lukomorye. "Empezamos participando como artesanos en distintas ferias de Santiago y después de un par de años, decidimos hacer nuestro propio aporte. Así, generamos un espacio cultural donde podemos promover la cultura, un ambiente familiar y darle visibilidad a decenas de expositores y artistas nacionales. Queremos que la gente, más que llevarse recuerdos físicos, se lleve experiencias", señaló. Meleshchenko explicó que el público chileno es muy curioso y abierto a las culturas extranjeras. "Se hacen estereotipos falsos diciendo que al chileno no le gusta la cultura, pero eso es algo que yo no he visto. A la gente acá le gusta lo desconocido y en mi caso, todos se muestran muy ávidos de saber sobre la cultura rusa, los deportes y la historia de mi país". Lantadilla es una expositora nacional de baile cosaco y además de tener que estar atenta a todo lo que va sucediendo en la feria, presentó un espectáculo de la tradicional danza rusa. "Esta disciplina en Chile no es muy conocida, de hecho soy la primera exponente. Aprendí a través de tutoriales, con medios rusos que enseñan las técnicas. Al verme, me pidieron participar en distintos festivales y de a poco dimos a conocer los bailes rusos a los chilenos", afirmó. Este matrimonio se ha preocupado de promover la cultura rusa en Chile a través de Lokomorye. En la feria, los chilenos pueden inscribirse para aprender el idioma ruso, conocer sobre bailes tradicionales con el grupo de danza Malinka y además, generar vínculos con Rusia a través de la Casa de la Cultura rusa en Chile. De hecho, Lantadilla recibió una invitación del país eslavo para participar en un campamento especializado en el baile cosaco, que debería poder concretarse en el corto plazo. El rincón ruso Patricio Vergara, de 43 años, es uno de los expositores de la feria, pero en la ocasión no portaba ni espada ni escudo. Su puesto, en realidad, no tenía relación con lo medieval, sino más bien, con el ánimo de Meleshchenko y Lantadilla de dar a conocer la historia rusa en Sudamérica. Vergara tiene un stand de airsoft, un deporte que utiliza réplicas de armas reales para disparar balas de plástico con aire comprimido. El grupo de Vergara se llama Estrella Roja y su objetivo es recrear al ejército ruso y soviético en todas sus épocas. Con llamativos atuendos militares y simbología bélica del país eslavo, la agrupación desarrolló un campo de tiro en que los asistentes pudieron probar algunas réplicas de las clásicas armas rusas, como los fusiles AK47, las ametralladoras RPK o las VSS Vintores, para francotiradores. "Partimos (...) con la Casa de la Cultura Rusa de Chile, con quienes tenemos vínculo y con la cual hemos participado en algunas conmemoraciones del Día de la Victoria", señaló Vergara, vistiendo el traje de camuflaje de un soldado checheno.Lukomorye ya está afinando los últimos detalles para su próxima feria en Renca, en la zona norponiente de Santiago, que se realizará el 3 de junio y cuya entrada, al igual que en todas sus anteriores versiones, será gratuita.

https://sputniknews.lat/20230527/darth-vader-y-su-futuro-ante-una-corte-de-apelaciones-chilena-1139925950.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Francisco Bravo Atias https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

chile, rusia, 🎭 arte y cultura, 💬 opinión y análisis