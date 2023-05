https://sputniknews.lat/20230530/elecciones-en-colombia-en-amenaza-por-grupos-armados-1140039638.html

Elecciones en Colombia en amenaza por grupos armados

En Colombia se acercan las elecciones regionales que podrían verse amenazadas por grupos armados ilegales. Recientemente, el mayor grupo disidente de las... 30.05.2023, Sputnik Mundo

Anunció que en territorios en los que mantiene un control político-militar, no permitirá el paso de políticos provenientes de partidos políticos que "atizan la guerra". Con este tipo de anuncios, se teme que también los grupos armados atenten contra líderes sociales y comunidades contrarias a las posturas belicistas de ciertos partidos políticos.Pastor Alape, miembro del Partido Comunes, quien además fuera uno de los máximos líderes de las FARC-EP, advirtió que se trata de "una expresión clara de que es una organización que no tiene contextura o visión política, y se mueve más en ese proceso de degradación de las estructuras armadas que terminan en el único rol de la violencia extrema".Mientras, el senador del Partido Comunes Julián Gallo denunció que la violencia contra los firmantes del acuerdo de paz por parte de las disidencias es grave. "Han decidido 'no entendemos por qué razón', convertir en el objetivo fundamental de sus balas, a los firmantes de la paz. Para nosotros eso es una clara muestra de la degradación a la que comienzan a llegar estos grupos", dijo el senador.

