https://sputniknews.lat/20230530/espana-la-estrategia-del-presidente-al-llamar-a-comicios-generales-tras-un-fracaso-electoral-1140045513.html

España: la "estrategia" del presidente al llamar a comicios generales tras un fracaso electoral

España: la "estrategia" del presidente al llamar a comicios generales tras un fracaso electoral

El anuncio de elecciones generales anticipadas sacude el tablero político del país europeo y desafía a la izquierda a unirse para reeditar su victoria en las urnas.

2023-05-30T22:05+0000

2023-05-30T22:05+0000

2023-05-30T22:05+0000

telescopio

gobierno de españa

política

pedro sánchez

sergio pascual

partido socialista obrero español (psoe)

partido popular de españa

vox

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1e/1140045359_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_5332fc095cbf7eaa2a63ed77bc904e42.jpg

España: la "estrategia" del presidente al llamar a comicios generales tras un fracaso electoral España: la "estrategia" del presidente al llamar a comicios generales tras un fracaso electoral

España mira de forma adelantada las elecciones generales del próximo 23 de julio tras el anuncio del presidente, Pedro Sánchez, a raíz del fuerte revés de los resultados en los comicios autonómicos y municipales del domingo 28 de mayo."Es una estrategia. Sánchez es tremendamente audaz y valiente cuando se ve enfrentado a una disyuntiva compleja como esta. En lugar de estar seis meses soportando un lento desgaste promovido por la derecha, que le pide que llame a elecciones, él se anticipa y lo hace", dijo a Telescopio el antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero en Telecomunicaciones.La derrota del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a manos del conservador Partido Popular (PP), derivó en fuertes cambios en el panorama político local. El escenario determinó la decisión de Sánchez de disolver el Congreso y llamar a elecciones generales."La victoria [del PP] en términos de votos no es tan apabullante, pero en términos de poder institucional es muy fuerte", agregó.El PP, liderado por Alberto Nuñez Feijóo, obtuvo 31,27% de los votos, convirtiéndose en la fuerza más votada del país, frente al 28,37% del PSOE.Con estos resultados, numerosos organismos pasarán a ser administrados por mayorías conformadas por el PP y por Vox."Para que el Partido Socialista siga en el poder la izquierda debe ir unida a las urnas, si no es prácticamente imposible que se reedite un Gobierno progresista en España", indicó el entrevistado."La derecha está movilizada, no así la izquierda que deberá salir a votar", agregó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

españa, elecciones,