"Es importante que podamos impulsar una bancada indígena en Colombia"

El líder indígena Julio César Estrada espera tomar posesión durante los primeros días de junio como senador en reemplazo de Roy Barreras, y comenzar a trabajar... 31.05.2023, Sputnik Mundo

El pasado 4 de mayo, el país conoció de la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del presidente del Congreso, Roy Barreras, por doble militancia, al no haber renunciado con tiempo como senador en su período anterior para presentarse como candidato por otro partido. La noticia tomó por sorpresa a la opinión pública, pues la salida de Barreras significaba que uno de los principales conocedores del tejemaneje político en el Legislativo se iba.Desde ese momento, la pregunta se enfocó en quién sería su reemplazo dentro de la lista del Pacto Histórico —coalición de partidos de izquierda que avaló también al presidente Gustavo Petro—, por la cual se presentó. Y el nombre de Julio César Estrada, desconocido para la escena política bogotana, tomó cada vez más relevancia.Líder indígena y ambientalista del departamento del Vaupés, región amazónica en el sur de Colombia, Estrada ocupó el puesto 23 de la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado. Su trabajo de incidencia política lo ha hecho de la mano de organizaciones indígenas como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Vaupés (Criva).Con él, la bancada indígena en el Senado, compuesta por Aída Quilcué, Martha Peralta y Polivio Rosales, se consolidará y será la más grande en número en la historia reciente de la corporación.Aunque está esperando el llamado por parte del Senado, Estrada habló con Sputnik sobre su eventual posesión en el Congreso y cuál será su apuesta en el Legislativo.—¿Cuáles son los desafíos que tendrá como senador, pues llega por primera vez al Congreso?—Aunque mi trabajo como defensor de derechos humanos se ha enfocado en los indígenas y el tema ambiental desde ese movimiento, siempre he tenido relacionamiento con el Estado por lo que no se puede decir que será algo nuevo para mí.He discutido durante mucho tiempo temas estructurales y eso me ha permitido conocer cómo funciona el Gobierno y la elaboración de leyes, que al fin de cuentas es lo que se hace en el Congreso. Por ejemplo, participé de innumerables procesos de consulta previa que tienen que ver con la elaboración de decretos en temas de víctimas, salud, educación, entre otros.Lo que sí será nuevo para mí es el funcionamiento del Congreso, porque tiene reglas estrictas codificadas en la Ley Quinta. Eso sí, me volveré experto en esa Ley para poder interactuar en la institución, formular leyes, hacer control político, acuerdos políticos y otro tipo de relacionamientos.—¿Qué tipo de proyectos de ley impulsará?—En mi opinión, Colombia tiene muchas leyes. Por cada problema que hay se hace una. He estado revisando y encuentro muchas leyes relacionadas con indígenas, pero no funcionan. Colombia está saturada de leyes así que es mejor mirar las que hay y hacerlas funcionar.—¿Entonces no va a presentar ningún proyecto y se va a dedicar al control político?—Voy a apoyar proyectos de colegas, sin importar el partido, que le sirvan al pueblo colombiano, incluidos los pueblos indígenas. Y como tema puntual quiero presentar un régimen especial para la Amazonía, para proteger su diversidad étnica, cultural y ambiental. Para esto se necesita de un mecanismo especial que conversaré con las bancadas.—¿Ha venido haciéndole seguimiento a las reformas sociales del Gobierno?—Son temas complicados e interesantes en cuanto tratan de buscar mejorar las condiciones de la salud, del trabajo de las personas. Hay que conversar con todos los sectores y convencerlos sobre la importancia de llevar a cabo los cambios que quiere implementar el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Eso sí, revisaré los articulados con mis asesores y escucharé a expertos para poder opinar con más seguridad.—¿Cómo ve la bancada indígena en el Senado?—Me han planteado crear una bancada indígena, ya que en Senado somos cuatro, pero seríamos muchos más si nos sumáramos con los de la Cámara para plantar una defensa por los indígenas, la Amazonía y la Orinoquía. Es importante que podamos impulsar esta bancada y trabajar en conjunto para lograr una representación más efectiva.—¿Cuándo será su posesión?El Senado ya le puede pedir a la Registraduría que notifique mi nombre y empezar todo el proceso. Ahora me toca presionar para que todo sea más rápido porque, si no lo hago, pueden pasar días sin que me llamen y se demore el trámite. Espero que no pase de esta semana, al menos así lo he hablado con mis abogados.

