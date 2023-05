https://sputniknews.lat/20230531/jefe-del-fbi-confirma-documento-que-alega-el-papel-de-biden-en-plan-criminal-1140090800.html

Jefe del FBI confirma documento que alega el papel de Biden en plan criminal

Jefe del FBI confirma documento que alega el papel de Biden en plan criminal

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, informó que el director del FBI, Christopher Wray... 31.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-31T23:26+0000

2023-05-31T23:26+0000

2023-05-31T23:26+0000

internacional

eeuu

joe biden

christopher wray

buró federal de investigaciones (fbi)

corrupción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/15/1137122801_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_140e6b75344582289a7ee21a751cb040.jpg

"Hoy, el director del FBI, Wray, confirmó la existencia del formulario FD-1023 que alega que el entonces vicepresidente Biden participó en un esquema criminal de soborno con un ciudadano extranjero (...) Si bien el director Wray... se ofreció a permitirnos ver los documentos en persona en la sede del FBI, hemos dejado claro que cualquier cosa que no sea presentar estos documentos al Comité de Supervisión de la Cámara no cumple con la citación", detalló. Más temprano el 31 de mayo, Comer dijo que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU tomará medidas para declarar a Wray en desacato al Congreso después de que la agencia se negara a proporcionar registros no clasificados relacionados con un supuesto plan criminal que involucraba al entonces vicepresidente Joe Biden.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, christopher wray, buró federal de investigaciones (fbi), corrupción