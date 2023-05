https://sputniknews.lat/20230531/por-que-es-tan-importante-articular-la-integracion-en-sudamerica-1140089391.html

¿Por qué es tan importante articular la integración en Sudamérica?

¿Por qué es tan importante articular la integración en Sudamérica?

Los mandatarios de América del Sur reconocieron en Brasil la necesidad de avanzar en la cooperación regional para competir con mayor fortaleza en los mercados internacionales.

Lo que comenzó con una invitación por parte del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, a los mandatarios sudamericanos de participar en un retiro en Brasilia para conversar sobre la integración regional, terminó en una cumbre de presidentes.La declaración final destacó la importancia de potenciar el diálogo en la región."Hace mucho tiempo que en América del Sur no se daba este tipo de diálogo. En el caso de Brasil, fueron cuatro años alejados de los vecinos. Es muy importante el regreso de este diálogo", dijo a Telescopio el analista internacional brasileño, Danilo Silvestre."Ahora tenemos un poco más de perspectiva para realizar acciones integradas y es muy positivo", agregó.El encuentro, realizado este martes 30 de mayo, marcó el regreso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los foros regionales, después de años de aislamiento."Lula ha logrado que Maduro vuelva a los encuentros internacionales y hable con los distintos países. Buscará fortalecer el diálogo entre gobierno venezolano y oposición", apuntó el experto.Los líderes reafirmaron la visión común de que América del Sur constituye una región de paz y cooperación, basada en el diálogo y en el respeto a la diversidad."Los jefes de las relaciones internacionales van a dialogar más para presentar una propuesta de integración. Y eso es muy importante", agregó.La intención del jefe de Estado brasileño, de alcanzar un documento de consenso firmado por los 11 mandatarios asistentes sobre la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), no se concretó."Para Lula, el regreso de la Unasur es importante como organismo multilateral de integración. Es un foro que ya funcionó y crear un nuevo mecanismo no es tan fácil", sostuvo el entrevistado.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

