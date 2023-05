https://sputniknews.lat/20230531/robert-kennedy-jr-envia-carta-a-amlo-para-disculparse-por-dichos-de-senador-republicano--1140076980.html

Robert Kennedy Jr. envía carta a AMLO para disculparse por dichos de senador republicano

Robert Kennedy Jr. envía carta a AMLO para disculparse por dichos de senador republicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el político estadounidense Robert Kennedy Jr., sobrino del exmandatario estadounidense John... 31.05.2023, Sputnik Mundo

"Me envió una carta Robert Kennedy Jr. ofreciéndome disculpas. Hace como una semana. Me la entregó el embajador Esteban Moctezuma. En el texto está aclarando que ellos tienen una postura completamente distinta y de respeto a México", apuntó el mandatario latinoamericano, sin dar más detalles.Durante varias semanas, Neely Kennedy profirió dichos denostando a México, tanto a nivel gubernamental como social. Uno de los más difundidos fue el realizado el 10 de mayo durante la comparecencia de la directora de la Administración de Control de Drogas —DEA, por sus siglas en inglés—, Anne Milgram, en el Senado estadounidense.En su participación, el senador republicano aseguró que, sin el apoyo de EEUU, los mexicanos comerían alimento para gato."Así es como lo ve el pueblo estadounidense, cuyos hijos e hijas están muriendo. Nuestra economía es de 23 billones de dólares, la economía de México es de 1,3 billones de dólares. Nuestro país es 18 veces más grande, le compramos 400.000 millones de dólares al año a México. Sin la gente de Estados Unidos, México, figurativamente hablando, estaría comiendo alimento para gato de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio", sentenció.Tras los comentarios, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, respondió y aseveró que John Neely Kennedy es una persona ignorante."Es un ignorante porque no sabe que México es el país que más ha apoyado a Estados Unidos para combatir el fentanilo, y lo reto para demostrarle, lejos de nosotros ser el problema, somos los que más les ayudamos. Millones de pastillas que consumen allá en su país han sido incautadas en México", aclaró el 13 de mayo."Eso a México le ha costado 495 vidas, ¿cómo se atreve a decir lo que dice? O es un ignorante o es un cínico antimexicano", añadió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

