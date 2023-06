https://sputniknews.lat/20230601/a-occidente-no-le-interesa-avivar-el-conflicto-de-los-balcanes-distrae-la-atencion-de-ucrania-1140119176.html

A Occidente no le interesa avivar el conflicto de los Balcanes: distrae la atención de Ucrania

Las autoridades de Pristina han cruzado una línea invisible al ignorar los consejos de EEUU para desescalar las tensiones en Kosovo, sin entender la primacía... 01.06.2023, Sputnik Mundo

En su opinión, Washington no necesita una escalada del conflicto balcánico en las actuales circunstancias geopolíticas, aunque es algo que el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, persigue insistentemente."Pristina cree en el apoyo absoluto de EEUU. Este apoyo es absoluto cuando se trata de la llamada independencia, pero EEUU tiene otros intereses geopolíticos. Estos intereses son más importantes, y aquí es donde comienza el choque de intereses entre el llamado Kosovo y EEUU. En estos momentos, EEUU no necesita un conflicto en los Balcanes porque desviaría la atención de Ucrania. Su interés es seguir suprimiendo a Rusia mientras todo lo demás se pone en pausa", afirmó Jovanovic.Advertencias de EEUUAnteriormente, Washington había anunciado ciertas restricciones a Pristina, entre ellas la prohibición de entrada de funcionarios y la retirada inmediata de los ejercicios Defender Europe 2023 de la OTAN. El exministro de Asuntos Exteriores yugoslavo cree que tales sanciones pueden no ser las últimas, y todo depende de cuánto se resientan los intereses estadounidenses respecto a Rusia por las acciones de Pristina. A la primera advertencia puede seguir una segunda y una tercera."Puede que incluso se reconsidere la postura estadounidense sobre la necesidad de que el llamado Kosovo siga siendo independiente. Podría ser una conclusión lógica si continúan las tensiones entre Washington y Pristina y si los albaneses no consideran que los intereses estadounidenses en el mundo son superiores y más significativos que los intereses estadounidenses en los Balcanes", afirmó Jovanovic.Califica el hecho de hipotético, pero añade que estas primeras sanciones plantean la cuestión de la inviolabilidad de la independencia de Kosovo, ya que por primera vez se cuestionan las acciones de Pristina. El conflicto de intereses entre Pristina y Washington puede ser temporal, pero también podría convertirse en un conflicto permanente y adquirir más importancia de la que aparenta actualmente, afirma Jovanovic.Los albaneses quieren que desaparezcan los serbios de Kosovo Es de esperar que Pristina plantee nuevas exigencias a los serbios, porque los albanokosovares quieren un Kosovo sin serbios. Esta decisión racista no preocupa mucho a Occidente, señala Jovanovic. En su opinión, el principal problema para Occidente es que algo así podría desplazar el foco de atención de la comunidad internacional de Ucrania a los Balcanes, y Occidente no lo quiere en este momento.Los serbokosovares llevan varios días reclamando que los alcaldes albanokosovares, elegidos en abril en unos comicios que la comunidad serbia boicoteó, sean retirados de los ayuntamientos de cuatro municipios del norte, donde los serbios son mayoría. También demandan la retirada de la policía antidisturbios kosovar, que el 26 de mayo lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes que bloqueaban la entrada de nuevos alcaldes a las oficinas.Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral de Serbia, siendo reconocido por EEUU, Canadá y la mayoría de los países miembros de la UE, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

