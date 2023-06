https://sputniknews.lat/20230601/avanza-el-multilateralismo-planeta-tierra-zona-libre-de-la-dictadura-de-eeuu-1140079804.html

Avanza el multilateralismo: crece el protagonismo de Oriente Medio Decir que el unilateralismo de EEUU, debidamente apalancado en sus Estados vasallos, tiene los días contado, es quedarse corto. Tal vez lo más apropiado es decir que es un cadáver andante. 'Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado', como dijeran, o mejor dicho, cantaran, 'Los cuates de Sinaloa' en aquella serie televisiva Breaking Bad.Así, el Occidente colectivo sigue dopando a su agente proxy conocido como Ucrania, que de tanto fungir como punta de lanza de los intereses de las élites globalistas de EEUU, ya se ha convertido en todo un Estado fallido, y parafraseando términos informáticos, podría convertirse en un país '404', un país 'no encontrado' por dejar de existir, si esta dinámica persiste.Y mientras Occidente insiste en este dopaje económico y militar, auténtica respiración asistida, no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. O bien lo sabe perfectamente y cree que la única salida que tiene es seguir en este salto al vacío, sin red, y que lo va a engullir. Y lo que está pasando, es la formación inatajable de un mundo multipolar. Las señales son demasiadas, como para que desde ese 'faro de la democracia y las libertades' como se autopercibe EEUU, lo ignoren.En este escenario, durante una reunión en Teherán con el secretario general de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia [CICA, por sus siglas en inglés], Kairat Sarybay, Raisi sostuvo que "a medida que el unilateralismo está en declive en el mundo, estos son los países y organizaciones regionales que darán forma al futuro de la región y del mundo".Al destacar las enormes y variadas capacidades del área regional de la CICA para el desarrollo de las interacciones de los países que la integran, Raisi cifró su esperanza en que, con el apoyo de los miembros y la mayor actividad de la secretaría, se fortalezca aún más la posición de este organismo.En este contexto, el analista internacional Pablo Jofré Leal, quien se encuentra en El Líbano brindando conferencias sobre la región, señala que "impresiona todo lo que acontece, no sólo en este país [El Líbano], sino en el conjunto de la región de Asia Occidental, muy sujeto además a todo lo que han sido las elecciones en Turquía y todo lo que acontece cuando se trata de esta región: EEUU, Israel, Irán… Es una región muy movida desde el punto de vista de lo que acontece y del área del periodismo".Irán y Turquía: cercanía estratégicaPero las cosas van a más en este mundo multipolar que está en marcha, donde la región de Oriente Medio está llamada a tener un papel fundamental. En este sentido, Raisi mantuvo una conversación telefónica con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien felicitó por su reelección como presidente. Asimismo, señaló el papel efectivo de la cooperación regional entre Irán y Turquía para fortalecer la estabilidad y la seguridad de la región, y pidió acelerar la cooperación regional entre ambos países con el fin de satisfacer los intereses de los países de la zona.A su turno, el presidente de Turquía expresó su agradecimiento por la buena voluntad de su par persa, en su nombre y en el del pueblo de su país, al incidir en que en el próximo período el proceso del desarrollo de las relaciones entre Ankara y Teherán definitivamente continuará con firmeza y con más seriedad en distintos ámbitos. Erdogan enfatizó que está decidido a continuar la cooperación regional con más seriedad, incluida la cooperación en el marco cuatripartito entre Turquía, Irán, Rusia y Siria."La elección de Erdogan era la carta más cercana a posiciones de mayor cooperación entre Irán y Turquía. Bien sabemos que el candidato opositor de Erdogan [Kemal Kiliçdaroglu], es una carta mucho más prooccidental que cualquier otra, y eso implicaba indudablemente tensionar un tanto las relaciones que se estaban consolidando entre Turquía e Irán, en virtud de, no sólo acercamiento desde el punto de vista político a través de la mediación por el tema de la guerra de agresión contra Siria, sino también en el contexto de otros conflictos en la zona donde ambos países, tanto Irán como Turquía, tienen intereses desde el punto de vista de la estabilidad, uno en el caso de Irán, como la influencia y la cercanía que tiene el otro, que es Turquía, con Azerbaiyán, por ejemplo, en la zona del Cáucaso sur. Es decir, hay una serie de elementos que unen a Turquía e Irán, no sólo en el aspecto cooperativo de relaciones comerciales, políticas, diplomáticas, culturales", destaca Pablo Jofré Leal.En este contexto, los Emiratos Árabes Unidos [EAU] se distancia de EEUU y se retira de la coalición Fuerzas Marítimas Combinadas liderada por EEUU en Asia Occidental. Si el 'Occidente colectivo' tuviera un grupo de WhatsApp, en él se podría leer: 'Emiratos Árabes Unidos salió del grupo'.

