EEUU y OTAN deberían temer no solo al 'derechazo rojo' de la Armada rusa en el Ártico

Rusia sigue siendo una gran potencia en el Ártico y su Flota del Norte podría amenazar la costa estadounidense, escribió 'The New York Times'. En este sentido... 01.06.2023, Sputnik Mundo

Según el medio, tanto Noruega, Finlandia y Suecia como EEUU consideran el tema una "preocupación urgente"."El temor es que la modernizada Flota del Norte rusa pueda atravesar los estrechos entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, una maniobra conocida en la OTAN como 'derechazo rojo' para cortar las rutas marítimas y los cables submarinos y amenazar la costa este de EEUU con misiles de crucero", explicó el medio.En opinión del autor, uno de los objetivos de la OTAN es crear una "burbuja septentrional" para "contener" a Rusia y "vigilar" a China. La adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza abriría nuevas oportunidades para ella en el Norte, destacó, agregando que el cambio climático está abriendo nuevas rutas marítimas en el Ártico, lo que aumenta la competencia entre los países de la región.El motivo verdadero de preocupación para EEUU consiste en las acciones de Washington contra Rusia, afirmó a Sputnik el experto militar y copresidente de la Unión de Veteranos de Combate de la Armada rusa, Víctor Blítov.Así que los temores de EEUU y la OTAN no son en vano, considera el analista, aunque la causa de estos temores no es la que declaran ser. "Se están metiendo cada vez más en el conflicto en torno a Ucrania. El ataque con drones contra Moscú se llevó a cabo con la ayuda de sus satélites, es decir, eran ellos los que apuntaban. Y su supuesta no participación en las acciones militares en Ucrania es muy ilusoria", resumió.Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que el Ártico debe seguir siendo una zona de paz y cooperación constructiva.

