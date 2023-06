https://sputniknews.lat/20230602/amlo-retoma-proyecto-para-echar-a-andar-un-tren-de-pasajeros-entre-cdmx-y-queretaro-1140156273.html

AMLO retoma proyecto para echar a andar un tren de pasajeros entre CDMX y Querétaro

AMLO retoma proyecto para echar a andar un tren de pasajeros entre CDMX y Querétaro

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que se retomó el proyecto de un tren de pasajeros que corra de la Ciudad de México a Querétaro. 02.06.2023, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que se mantienen pláticas con Canadian Pacific Kansas City de México para que esto se haga realidad.La empresa "tiene la concesión en México y una de ellas es en las vías de Querétaro a Ciudad de México y viceversa. Les planteé que se analizara la posibilidad de que se utilizaran las vías para un tren de pasajeros porque la carretera México-Querétaro está saturadísima; no se puede seguir ampliando", destacó.López Obrador indicó que, para su Gobierno, es vital fomentar el transporte de carga y de pasajeros.Los antecedentesEl proyecto de un tren de pasajeros entre la Ciudad de México y Querétaro no es nuevo; este se impulsó durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Sin embargo, este no rindió frutos y en 2014 fue cancelada la licitación, misma que había sido ganada por la empresa China Railway Construction Corp (CRCC). Un año después de ese suceso, la firma comenzó la negociación de la indemnización y expuso que, supuestamente, esto había ocurrido por razones internas y ajenas a lo previamente establecido.En 2015, el vicepresidente de la Asociación China de Estudios Latinoamericanos, Xu Shicheng, declaró para Sputnik que eso representaba un golpe para las relaciones bilaterales entre ambas naciones. "Afecta al entusiasmo de las empresas chinas que querían invertir en México y ahora quizá se lo están replanteando", aseveró.Aunque el Gobierno de Peña Nieto anunció que convocaría nuevamente a una licitación, esto jamás ocurrió.Durante el sexenio del presidente latinoamericano Andrés Manuel López Obrador —cuyo mandato inició en 2018 y terminará en 2024— el plan del tren de pasajeros entre ambos estados, que se ubican en el centro del país, comenzó a aparecer desde 2020 en un paquete de inversiones que realizaría el sector privado por más de 51.000 millones de pesos, de acuerdo con datos del diario mexicano El Economista.La propuesta era manejarlo con una concesión, pero las pláticas no avanzaron. No obstante, esto no se perdió."En agosto de 2021, la SICT [Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes] publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al título de concesión de la entonces Kansas City Southern de México, con la cual se le amplían 10 años a su derecho de exclusividad [inicialmente debía terminar en el 2027] a cambio de que la firma se haga cargo de construir el libramiento ferroviario de Celaya, que tiene una extensión de 20 km e implica una inversión que ronda los 4.000 millones de pesos", expuso El Economista.Pero no fue hasta este 2023 que los planes sobre este tren de pasajeros comenzaron a tomar fuerza."Esas vías, que se construyeron hace poco, estaban pensadas en utilizarse para el traslado de pasajeros. Se modernizó la antigua vía a Querétaro, pero toda la inversión quedó tirada. Se abandonó una vez que se privatizaron los ferrocarriles. Pero una necesidad y un buen proyecto", aseveró López Obrador este 2 de junio en su conferencia matutina.

