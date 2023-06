Los gobiernos colombianos y el polígrafo: cuándo y cómo se usó el "detector de mentiras"

https://sputniknews.lat/20230602/los-gobiernos-colombianos-y-el-poligrafo-cuando-y-como-se-uso-el-detector-de-mentiras-1140167844.html

Un escándalo a la interna del Gobierno puso en debate el uso del polígrafo entre funcionarios del Ejecutivo colombiano. Tal como recordó el presidente Gustavo... 02.06.2023, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

gustavo petro

política

iván duque

juan manuel santos

polígrafo

El escándalo surgido en torno a la ahora exjefa de gabinete colombiana, Laura Sarabia, y su niñera, Marelbys Meza, trajo consigo una polémica sobre el uso del polígrafo en la interna del Gobierno colombiano. Mientras Meza denunció haber sido sometida al procedimiento de forma irregular, el propio presidente, Gustavo Petro, aseguró que la práctica se hace "desde hace años" a funcionarios estatales."Se habla del polígrafo y yo no he podido saber dónde queda. No lo compramos nosotros. Se usa desde el primer gobierno de (Juan Manuel) Santos", dijo el presidente durante un acto público, consignó la emisora colombiana LaFM.Ante la polémica, surgida a raíz de que la niñera Meza denunció haber sido sometida al polígrafo y hasta escuchas telefónicas al ser acusada de un supuesto robo de 7.000 dólares en la casa de Sarabia, Petro buscó aclarar que el uso del instrumento detector está sujeto a normas dictadas en su momento por la Corte Constitucional de Colombia.A su vez, aseguró que la participación en este tipo de pruebas, que mide reacciones fisiológicas y emocionales de una persona mientras es interrogada, siempre es voluntaria. "Allí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su decisión compartida, autorizada por la persona, y eso fue lo único que pasó ante una sospecha", complementó.Petro ya había defendido el uso del polígrafo unos días antes, cuando escribió en Twitter que "las pruebas de polígrafo se hacen desde hace años por la seguridad de la presidencia".La publicación del ejecutivo fue acompañada por un artículo del medio Semana de agosto de 2021 que aseguraba que unos 300 funcionarios y militares cercanos a la presidencia serían sometidos a la prueba por motivos de seguridad nacional, luego del atentado sufrido por el entonces presidente Iván Duque (2018-2022).Pero tampoco Duque fue el primero en utilizarlo. Tal como mencionó ahora Petro, el instrumento había sido utilizado en 2015 por el entonces presidente Santos (2010-2018) para fiscalizar a funcionarios estatales. En aquel momento, el ocupante de la Casa de Nariño dispuso someter al polígrafo a funcionarios del Ministerio de Transporte, con la intención de combatir la corrupción en la cartera."Eso lo usa la Policía, lo usan en todas partes del mundo y mire lo importante: los funcionarios del Ministerio de Transporte, de buena voluntad, se van a someter al polígrafo para que ustedes tengan la total tranquilidad de que aquí nadie se está robando un peso", apuntó el presidente, en declaraciones recogidas por Radio Nacional de Colombia.Santos también destacó en ese momento que los funcionarios habían dado "el visto bueno" para participar de las pruebas y especificó que se realizaba a trabajadores que intervenían "en la adjudicación o en la construcción de los pliegos de estas multimillonarias inversiones".Por fuera del Gobierno, el polígrafo también fue utilizado en otras reparticiones estatales. En 2021, la Corte Constitucional debió fallar para reglamentar el uso del polígrafo en pruebas de ingreso y ascenso a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En aquel momento, avaló la utilización del detector, aunque dispuso que su uso debía contar con la voluntad del inspeccionado y que no podía usarse para pruebas "de carácter eliminatorio". Además, el fallo estipuló que su aplicación debe garantizar "el respeto y efectividad de los principios constitucionales, entre ellos el de la dignidad humana y, en general, los derechos humanos".

