Presidente colombiano anuncia salida de embajador y jefa de gabinete por escándalo

Presidente colombiano anuncia salida de embajador y jefa de gabinete por escándalo

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la salida este 2 de junio del embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, y de... 02.06.2023, Sputnik Mundo

"Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza que se van a alterar los procesos de investigación", informó el presidente durante su discurso de la ceremonia de ascensos de oficiales del Ejército Nacional. La Fiscalía le otorgó medidas de protección a la exniñera; por su parte, Barbosa indicó que se usó un informe de la Policía falso para hacer pasar a Meza como integrante del Clan del Golfo. Meza fue acusada de robar dinero de la casa de Sarabia. La exniñera también fue colaboradora de Benedetti y llamó al embajador para pedirle ayuda con la situación; Meza viajó a Venezuela para que fuera persuadida de que no contara lo sucedido, pero posteriormente se conoció en los medios que la exniñera fue sometida a un polígrafo en la Casa de Nariño. Barbosa y Benedetti se acusaron mutuamente de filtrar información a los medios. Declaraciones de Petro Petro respaldó el trabajo de Sarabia y se solidarizó por los señalamientos que ha sufrido. "Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo y gestión cotidiana", expresó. Sobre el uso del polígrafo, Petro sostuvo: "Que se usó el polígrafo, que yo no he podido saber ni dónde queda en el Palacio de Nariño, que no compramos nosotros (…) y que se usó bajo unas normas y protocolos". El mandatario colombiano recordó que fue crítico del episodio de las "chuzadas del DAS", durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), donde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue usado para espiar opositores y perseguir disidentes. "Este Gobierno le garantiza los derechos a todos los opositores, no verán opositores chuzados, nosotros no hacemos eso. Así que el funcionario que nos está señalando que nos investigue bien. Con esa misma premura debió allanar las casas de los asesinos del Clan del Golfo. El presidente de Colombia solicita los informes", resaltó. Por su parte, Sarabia agradeció al presidente de Colombia la confianza y destacó que sus actuaciones fueron bajo el amparo de la ley. Asimismo, Benedetti agradeció, en una carta difundida en redes sociales, al presidente la "confianza" que le brindó al designarle una de las "más importantes tareas de su gobierno: restablecer las relaciones con Venezuela".

