"Señor Guaidó, ¿cómo se financia hoy?": la pregunta que incomodó al opositor venezolano | Video

"Señor Guaidó, ¿cómo se financia hoy?": la pregunta que incomodó al opositor venezolano | Video

El opositor venezolano Juan Guaidó pareció incómodo al tener que responder sobre sus ingresos durante una entrevista en un canal de televisión.

Una entrevista al opositor venezolano Juan Guaidó en la que no supo responder con claridad cómo se financia en la actualidad se volvió viral en su país, desde donde se mantienen dudas sobre los ingresos y gastos millonarios que ha tenido su supuesto Gobierno paralelo.Guaidó fue entrevistado por la cadena internacional NTN24, que si bien tiene orígenes colombianos mantiene sus estudios centrales en Washington. Y aunque el dirigente venezolano estaba preparado para una entrevista que no lo incomodara, la última pregunta del periodista Gustau Alegret pareció descolocarlo.El comunicador lo interrumpió: "No me creo que usted está haciendo de ingeniero en estos días". Guaidó intentó terminar su frase, un poco dubitativo: "…presidente, presidente encargado…", en referencia al cargo en el que se autoproclamó en 2019 desde Caracas, en el marco de una estrategia respaldada por EEUU para intentar terminar con el Gobierno de Nicolás Maduro.Enseguida, Guaidó cambió de tema para recordar un desastre natural en su ciudad natal, La Guaira, y, sin mayor conexión, aseguró que "en los próximos meses anunciaremos cosas interesantes de cara a mi rol y cómo poder un venezolano sostenerse en el exilio".Luego, el periodista preguntó al político venezolano si recibe fondos de gobiernos u organizaciones extranjeras. "Eso sería ilegal, por cierto", admitió.De todas maneras, el oficialismo venezolano asegura que, además del acceso ilegal que Guaidó tuvo de activos venezolanos en EEUU, recibió aportes directos desde EEUU y Europa, consignados como "asistencia humanitaria".Ante la insistencia del periodista sobre su financiamiento en la actualidad, Guaidó afirmó que tiene "algunas ofertas en el corto plazo" que prefiere no dar a conocer hasta que se concreten. Según explicó, estarían vinculadas a tareas para "desarrollar mecanismos de recuperación de la democracia, de defensa de los que están en el terreno".Nuevamente, el periodista requirió al venezolano que fuera más preciso: "¿Aquí en EEUU?". Tuvo que reiterar la pregunta ante la evasiva del opositor, quien finalmente reconoció que "probablemente" se asentaría en EEUU "en el corto plazo".

