La cooperación ruso-china en la Ruta Marítima del Norte podría enojar a las potencias de la OTAN

La cooperación ruso-china en la Ruta Marítima del Norte podría enojar a las potencias de la OTAN

03.06.2023

2023-06-03T10:28+0000

2023-06-03T10:28+0000

2023-06-03T10:28+0000

Al comentar la situación, el analista del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú MGIMO (por sus siglas en ruso) Nikita Lipunov, señaló que la OTAN tenía hasta ahora una postura moderada respecto a la presencia militar en el Ártico, y que la actividad del bloque se limitaba al Atlántico nororiental y al norte de Europa. Añadió que aunque todas las potencias occidentales del Ártico empezaron a reevaluar los riesgos y a aumentar el gasto en defensa después de que Rusia lanzara su operación militar en Ucrania, la situación militar y política en la región ártica se mantenía hasta ahora "estable y bajo control". Sin embargo, el experto advirtió que el despliegue de infraestructuras militares de la OTAN en Finlandia podría representar una amenaza real para Rusia a largo plazo.Por su parte, el coronel retirado estadounidense Earl Rasmussen sugirió que los mencionados ejercicios de la OTAN podrían estar diseñados para ayudar a "integrar a los países del norte recién anexionados". En sus palabras, la OTAN podría estar preocupada por una posible "cooperación o asociación de tipo chino-ruso" en el Ártico porque, aunque China no tiene territorio en la región, la Ruta Marítima del Norte —una ruta marítima que podría utilizarse para transportar mercancías desde Lejano Oriente a Europa a través de aguas árticas— podría ser de interés para Pekín.El coronel añadió que es poco factible que la probable adhesión de Suecia a la OTAN en un futuro próximo mejore la estabilidad en la región, sino que, por el contrario, aumentará la probabilidad de tensiones y fricciones con Rusia y posiblemente incluso con China, dado el interés de esta última en utilizar la Ruta Marítima del Norte para el comercio. Por eso, según Rasmussen, la expansión de la OTAN en la región posiblemente "perjudicaría la seguridad y la estabilidad mundial".En marzo de 2022, los países occidentales miembros del Consejo Ártico anunciaron la suspensión de la participación en sus actividades.El Consejo Ártico, instituido en 1996, es un foro intergubernamental de alto nivel, que garantiza el apoyo a la cooperación en la región, sobre todo en la protección del entorno. Lo integran ocho miembros definidos como Estados árticos: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia. Trece Estados no árticos (Alemania, Corea del Sur, China, España, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Singapur y Suiza) tienen el estatus de observadores.La presidencia en el Consejo es rotativa y dura dos años, en mayo de 2021 recayó en Rusia.El 8 de junio de 2022, EEUU, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia anunciaron su intención de reanudar la cooperación limitada en su trabajo en el Consejo Ártico en proyectos que no incluyen a Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, consideró irreales los intentos de los países occidentales de apartar a Rusia de su trabajo en el Consejo Ártico.Military Times informó el 30 de enero que la Guardia Nacional estadounidense se estaba preparando para posibles conflictos con Rusia y China en el Ártico. Al mismo tiempo, Rusia y China se declararon partidarias de preservar el Ártico como territorio de paz y cooperación constructiva. Además, Moscú aseguró que Rusia mostraba moderación en el Ártico y que estaba muy por detrás de Estados Unidos y la OTAN en cuanto al número de instalaciones militares en la región. De acuerdo con Rusia, la región ártica se estaba convirtiendo en un escenario internacional de guerra, una tendencia muy preocupante.

