https://sputniknews.lat/20230604/borrell-admite-que-el-conflicto-en-ucrania-terminaria-si-occidente-no-le-suministrara-armas-a-kiev-1140191277.html

Borrell admite que el conflicto en Ucrania terminaría si Occidente no le suministrara armas a Kiev

Borrell admite que el conflicto en Ucrania terminaría si Occidente no le suministrara armas a Kiev

Los países occidentales han seguido adelante con el envío de armamento a Kiev a pesar de las repetidas advertencias de Rusia de que tales entregas solo sirven... 04.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-04T00:57+0000

2023-06-04T00:57+0000

2023-06-04T00:57+0000

internacional

ucrania

josep borrell

occidente

kiev

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

volodímir zelenski

moscú

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/18/1139801495_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec787ea17ead7c2b9c65ad512d46ad73.jpg

En otra señal de que la Unión Europea admite que está alimentando el conflicto ucraniano, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha reiterado que el enfrentamiento terminará si Occidente deja de proporcionar armas a Kiev.Hablando este sábado 3 de junio en el Diálogo Shangri-La, el foro de seguridad y defensa más importante de Asia, que se lleva adelante en Singapur, el funcionario europeo argumentó que "sabe cómo terminar" el conflicto en Ucrania.Al mismo tiempo, el jefe de política exterior de la UE reconoció que Bruselas no puede detener la ayuda militar a Ucrania porque "no queremos la paz, (...) la paz de la rendición”.Los comentarios se produjeron unas semanas después de que Borrell le dijera a una emisora ​​española que sabe cómo poner fin al conflicto en Ucrania "inmediatamente"."Dejo de brindar asistencia militar a Ucrania, y Ucrania tiene que rendirse en unos días. Eso es todo, la guerra ha terminado", argumentó.Estos dichos fueron precedidos por el acuerdo del Consejo Europeo sobre otros 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) en apoyo militar para Ucrania que incluirán proyectiles de artillería de calibre 155 mm y, si se solicita, misiles que serán proporcionados conjuntamente por los estados miembros de la UE de la industria de defensa europea.Estados Unidos y sus aliados de la OTAN aumentaron su ayuda militar a Kiev poco después de que Rusia comenzara su operación militar especial en Ucrania.Moscú ha advertido repetidamente a los países que envían armas a Ucrania que considera a estos cargamentos militares como objetivos legítimos y que tales entregas contribuirían a la escalada del conflicto de Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia enfatizó que proporcionar armas a Kiev equivale a una participación directa en el conflicto de Ucrania.En cuanto a las negociaciones de paz Moscú-Kiev, Rusia ha señalado en repetidas ocasiones que está dispuesta a sentarse para tales conversaciones, a pesar de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó anteriormente una ley especial que impide que su país participe en negociaciones de paz con el Kremlin. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, declaró que los comentarios anteriores de Zelenski de que no habrá un formato de negociación de Minsk-3 "confirman absolutamente" la falta de voluntad de Kiev para llevar a cabo conversaciones de paz con Moscú.El 24 de febrero el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.

https://sputniknews.lat/20230602/como-un-gran-regalo-del-g7-elimina-las-esperanzas-de-paz-en-ucrania--1140142443.html

https://sputniknews.lat/20230531/biden-anuncia-un-paquete-adicional-de-apoyo-en-seguridad-a-ucrania-por-300-millones-de-dolares-1140087693.html

ucrania

occidente

kiev

moscú

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, josep borrell, occidente, kiev, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, volodímir zelenski, moscú, eeuu