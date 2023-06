https://sputniknews.lat/20230602/como-un-gran-regalo-del-g7-elimina-las-esperanzas-de-paz-en-ucrania--1140142443.html

¿Cómo "un gran regalo" del G7 elimina las esperanzas de paz en Ucrania?

Los países del G7 se enfrentan con un gran dilema. Por un lado, no son capaces de detener el cumplimiento de los objetivos rusos en la operación militar. Por... 02.06.2023, Sputnik Mundo

Sin embargo, la última opción se hace más elusiva con "un gran regalo" para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que supuso la autorización de EEUU para entrenar a los pilotos ucranianos para los cazas F-16 y su posible suministro a Kiev, indica el autor de la publicación, Tomoaki Nishitani.Nishitani presta atención a la estrategia de Occidente y sus numerosos envíos de armas a Kiev, consecuencia de los cuales es que la OTAN se ve obligada a lidiar con el agotamiento de su propio armamento. Mientras tanto, los altos funcionarios del bloque militar están desconcertados por las enormes pérdidas de los soldados y materiales bélicos en Ucrania. Sin embargo, pese a estos hechos, hasta el momento Occidente opta por "aumentar las apuestas" y procede a proporcionar armas con un poder ofensivo aún mayor. El autor se pregunta si los líderes del G7 realmente esperan que Rusia pierda, destacando que Ucrania podría empezar su contraofensiva con todas armas recibidas, e incluso ganar alguna batalla, pero que la victoria en el conflicto no es algo que está sobre la mesa. La política occidental contrasta considerablemente con la de China, que emprende pasos para una solución pacífica. Nishitani está seguro de que el país asiático no planea exportar armas para Rusia, ya que pretende guardar su neutralidad. Además, lo utiliza para subrayar el carácter destructivo de las actividades de los aliados de Kiev.En este contexto, de acuerdo con el punto de vista del autor, EEUU busca impedir el éxito de la misión de paz de China. Nishitani hace hincapié en que el posible logro chino en esta tarea "significaría la caída de la hegemonía estadounidense". Intentando evitarlo, el presidente de EEUU, Joe Biden, seguirá instando a los aliados a continuar los envíos de armas. "Por consiguiente, esta no es la forma en que terminarán las hostilidades. Al final, la cumbre del G7 terminó en respuesta a las voces de '¡más armas!' en lugar de llamar a todas las partes a '¡deponer las armas primero!'", señala Nishitani. La cumbre del G7 no ha hecho, sino confirmar, que no hay perspectivas de fin de la crisis, concluye el autor.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Moscú destacó que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

