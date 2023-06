https://sputniknews.lat/20230605/el-oiea-saluda-la-voluntad-rusa-de-permitir-observadores-en-la-central-de-zaporozhie-1140227797.html

El OIEA saluda la voluntad rusa de permitir observadores en la central de Zaporozhie

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) saludó la disposición de Rusia a facilitar la presencia de los observadores del organismo en la central...

Según el jefe del OIEA, el número de observadores del organismo en la central nuclear varía en función de las condiciones de funcionamiento y las tareas en curso. Actualmente trabajan en la central cuatro representantes del organismo. Grossi declaró que los expertos del organismo en la central nuclear de Zaporozhie informarán sobre el cumplimiento de los principios de seguridad de la planta, mientras que las infracciones serán denunciadas públicamente. El pasado 30 de mayo, Grossi propuso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas varios principios para proteger la planta: no realizar ataques desde o contra ella; no usarla como centro de almacenamiento de armas pesadas o base para el personal militar; no poner en riesgo el suministro eléctrico de la central; proteger todas las estructuras, sistemas y componentes esenciales de la planta de ataques o actos de sabotaje. El director general del OIEA instó además a abstenerse de toda acción que socave estos principios. Señaló que los principios se elaboraron en consultas con Moscú y Kiev y "son necesarios porque la central nuclear de Zaporozhie ha estado cada vez más en peligro en los últimos meses debido a la intensificación de las hostilidades".La planta nuclear de Zaporozhie se encuentra en la orilla izquierda del Dniéper, cerca de la ciudad de Energodar. Esta central, la mayor de Europa, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 MW. Desde marzo de 2022, la central se encuentra bajo control de militares rusos. Según la Cancillería de Rusia, ese paso se dio para prevenir la fuga de materiales nucleares y radiactivos. Rusia afirma que los militares ucranianos bombardean con regularidad Energodar y el recinto de la central adyacente. El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, afirmó que los ataques ucranianos a la central nuclear suponen una amenaza real de catástrofe en Europa, es esencialmente terrorismo nuclear. El OIEA declaró en numerosas ocasiones que es necesario crear una zona de seguridad en torno a la central.

