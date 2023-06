"La decisión de la OPEP+ hará más estable el precio del petróleo en el mercado mundial"

https://sputniknews.lat/20230605/la-decision-de-la-opep-hara-mas-estable-el-precio-del-petroleo-en-el-mercado-mundial-1140231063.html

Una reducción de los niveles de producción de petróleo equilibraría la oferta y la demanda en el mercado mundial y evitaría posibles fluctuaciones de los... 05.06.2023, Sputnik Mundo

Según su opinión, el mercado mundial del petróleo necesita ahora precios altos y una reducción del excedente de materias primas."Los principales actores han hecho todo lo posible para garantizarlo", declara. La decisión de la organización de pasar a un nuevo nivel de producción de petróleo, 40,46 millones de barriles diarios (b/d) a partir de 2024, está vinculada al anuncio por 8 países de recortes voluntarios de la producción de petróleo por un total de un millón 660.000 b/d. Por lo tanto, se decidió una reducción general, en la que no se tendrán en cuenta los límites voluntarios que cada país pueda fijar. Y tales restricciones fueron impuestas no solo por Rusia y Arabia Saudita, sino también por los Emiratos Árabes Unidos, Omán y otros."Una reducción de los niveles de producción de petróleo equilibraría la oferta y la demanda en el mercado mundial y evitaría posibles fluctuaciones de los precios del petróleo. En general, puede calificarse de oportuna y justa", opina Muhammad bin Frihan.La decisión de la OPEP+ "tendrá un impacto positivo en la economía mundial"Los precios actuales del petróleo son tremendamente injustos, sobre todo para los mayores productores del mundo, afirma a Sputnik el director general del Centro de Investigación Económica Ali Bu Khamsin.Según sus palabras, esta decisión es solo el resultado de un acuerdo de los países de la OPEP+, pero tendrá consecuencias tangibles. En primer lugar, continúa, los productores podrán reforzar sus posibilidades de inversión y su posición financiera, lo que a su vez repercutirá positivamente en sus presupuestos anuales. En segundo lugar, la decisión sirve realmente a los intereses del mercado mundial del petróleo. "Los consumidores podrán ajustar sus necesidades en función de los volúmenes de petróleo previamente determinados por los productores. En cuanto a su impacto en la economía mundial, la decisión de la OPEP+ hará más estable el precio del petróleo en el mercado", comenta Ali Bu Khamsin.El economista advierte que "Washington siempre persigue sus propios intereses y los demás países le importan poco". En sus palabras, Riad no va a hacer concesiones a costa de sus intereses económicos y nacionales.

