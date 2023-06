https://sputniknews.lat/20230607/el-futbolista-argentino-angel-di-maria-dice-adios-a-la-juventus-1140279800.html

El futbolista argentino Ángel Di María dice adiós a la Juventus

El futbolista argentino Ángel Di María dice adiós a la Juventus

MOSCÚ (Sputnik) – El mediocampista Ángel Di María, uno de los jugadores estrella de la selección de Argentina que ganó el Mundial de Catar 2022, anunció su... 07.06.2023, Sputnik Mundo

"Llego al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre", publicó Di María en redes sociales. El jugador de 35 años pasó un año en el club italiano, al disputar 40 partidos en todas las competiciones, en los que anotó ocho goles y dio siete asistencias. Entre los equipos anteriores del futbolista argentino se encuentran el Paris Saint-Germain (2015-2022), el Manchester United (2014-2015), el Real Madrid (2010-2014), el Benfica (2007-2010) y el Atlético Rosario Central, en el que debutó en el fútbol en 2005. Di María también forma parte de la selección de Argentina desde 2008, con la cual ganó la Copa del Mundo 2022 en Catar, la Copa América un año antes y la Finalissima 2022. Además, ostenta el récord de marcar goles en las finales de las referidas competiciones y es uno de los dos jugadores (con su compatriota Lionel Messi) en ganar una Copa Mundial Sub-20, los Juegos Olímpicos y una Copa Mundial.

